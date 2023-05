La Beinaschese vince la Coppa Piemonte di serie B

La Beinaschese conferma il suo ottimo stato di forma in questa seconda parte di campionato vincendo la finale di Coppa Piemonte contro la rivelazione Pasta . Una partenza lanciata, con 5 giochi da 3 punti di Caputo, Basso, Iagulli e Miele, unita ad una difesa impenetrabile, decide la gara già dal primo quarto (17-3), con tutte e 12 le ragazze di Lavore e Lanzano che vanno a segno.

La regia di Crocetta, le bombe di Mollfulleda e le penetrazioni di Basso (top scorer con 15 punti) hanno portato sino al +31 (55-24), prima del parziale recupero portato dalle bombe di Tamini ed i liberi di Lancini. Secondo trofeo consecutivo per le ragazze beinaschesi dopo la Coppa delle Final Four di serie C della passata stagione.