Eurogymnica Twirling fa l'impresa: Elisa Massari agli Europei!

La stagione sportiva del Twirling italiano si avvicina alla conclusione e al primo anno di attività Eurogymnica raggiunge un altro prestigiosissimo risultato.

In un crescendo di emozioni, Elisa Massari sale ancora sul podio nella terza prova del Campionato di Serie A nella specialità Freestyle Junior e oltre al bronzo sfavillante si accaparra anche un posto per i prossimi campionati d'Europa, che si terranno in Francia, a Mouilleron, dal 13 al 16 luglio. Era questo l'obiettivo primario su cui tutte le attenzioni dello staff si erano concentrate ed è dunque comprensibile la felicità per il risultato raggiunto.

La Massari, classe 2009, si è classificata terza in ognuna delle tre prove del campionato, ma quest'ultima sfida di Novara può essere catalogata come la più difficile di tutto il percorso, soprattutto dal punto di vista della tenuta psicologica. La posta in palio è pesata come un macigno sulle spalle dell'atleta ma soprattutto su quelle di Liboria Regina, storica allenatrice e responsabile della sezione twirling di Eurogymnica e della sua assistente Giulia Actis.

Al pala Igor è scesa in campo anche Noemy Vecchio, nella stessa specialità, che alla prima esperienza nel massimo campionato è risalita dal quattordicesimo al decimo posto finale, alternando sprazzi di ottimo twirling a momenti meno brillanti ma nel complesso il suo percorso ha lasciato intravedere ottime potenzialità coltivare per il futuro.

Medaglia d'argento, invece, per il duo junior composto ancora da Elisa Massari e Silvia Fassio che guadagna la piazza d'onore. Insomma, un'Eurogymnica Twirling molto competitiva, con questo ennesimo risultato di livello internazionale che va ad aggiungersi alle due qualificazioni già conquistate per i mondiali di Liverpool da Elisa Gregori e Francesca Caretto.