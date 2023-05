Derthona Basket sconfitta in gara 1 in casa della Virtus

Sconfitta per la Bertram Derthona in gara 1 di semifinale: alla Virtus Segafredo Arena, la squadra allenata da Ramondino subisce la grande fisicità avversaria già dai primi minuti. Il break prodotto dalla Virtus nei primi dieci minuti risulta decisivo per l’esito dell’incontro. Gara 2 è in programma martedì 30 maggio alle ore 21 sempre a Bologna.

Avvio di gara complesso per il Derthona, che subisce la partenza importante della Virtus (10-0 alimentato dalle triple di Belinelli). Nelle battute seguenti della frazione, permane l’equilibrio in campo: al 10’ Bologna avanti 23-13. Nella seconda frazione l’incontro prosegue sulla stessa falsariga, con la Bertram che prova a rimanere a contatto e Bologna che invece – garantendosi anche extra possessi – allunga fino al 44-24 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la formazione allenata da Ramondino trova un po’ di fluidità in più in attacco e prova a ricucire il gap, ma la Virtus – con grande agonismo – riesce a trovare soluzioni efficaci e chiude la terza frazione avanti 63-41. Nell’ultimo quarto la Bertram alza la propria intensità, riducendo il divario fino a 15 punti, prima di subire la nuova accelerazione di Bologna che vince 84-61.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Complimenti alla Virtus Segafredo Bologna per la vittoria in una partita che hanno controllato sin dall’inizio con giocate importanti e poi mantenendo l’inerzia. Da parte nostra la gara è stata un po’ imprecisa e timida, con tante piccole imprecisioni che non si possono commettere contro una squadra come la Virtus che già stava conducendo. Razionalmente stiamo giocando contro una formazione attrezzata per fare l’EuroLega, idealmente siamo stati imprecisi, ma anche grazie alla capacità dei nostri avversari di forzare degli errori. Giocatori come Teodosic, Shengelia e Belinelli richiedono un game plan a parte per quanto riguarda le scelte da fare: cercheremo di fare di più la prossima partita».

Virtus Segafredo Bologna 84

Bertram Derthona 61

Parziali (23-13, 44-24, 63-41)

Bologna: Cordinier 7, Mannion ne, Belinelli 15, Pajola 3, Jaiteh 9, Shengelia 10, Hackett 14, Mickey 4, Camara ne, Ojeleye 15, Teodosic 3, Abass 4. All. Scariolo.

Derthona: Christon 7, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli, Filloy 3, Severini 14, Harper 6, Daum 2, Cain 7, Radoševic, Macura 20, Filoni ne. All. Ramondino.