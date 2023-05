Overall Cycling Team protagonista al 2^ Trofeo della Battaglia

Si è corso oggi a Curtatone di Mantova il 2^ Trofeo della Battaglia, gara regionale interamente pianeggiante su una distanza consistente di 175 Km. Overall Tre Colli Cycling Team, non avendo tra i propri partenti l'elemento di riferimento per la prevista volata di gruppo, è stato protagonista di giornata con Daniel Gianello in fuga per oltre 130 km e successivamente, nelle fasi finali di gara con Nicolò Ponti e Daniel Tommaso che hanno provato, pur senza successo, una meritevole azione solitaria. Prossimo appuntamento venerdi 2 Giugno a Fiorano di Modena.