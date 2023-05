Mts Ser, ...ed è ufficialmente promozione in Serie B!

Destefanis e compagne conquistano quindi, un titolo storico per questa società, che ha iniziato la sua nuova scalata nella stagione 2015/16, quando dopo una brutta retrocessione dalla serie C, ripartendo dalla serie D. Dopo tre anni approda in C e poi dopo 4 in serie B. Una stagione partita un po' col freno a mano tirato, perdendo qualche punto lungo tutto il lungo percorso, solo il guizzo finale ha fatto in modo di raggiungere l'ultimo posto disponibile ai play off. Poi tre partite straordinarie ai play off eliminando in successione: Lilliput Settimo, Unionvolley e Rosaltiora, consente all'Mts, di staccare il biglietto per la finale dove ritrovano la temutissima Almese, sconfitta per due gare a zero dall'Alessandria. La squadra di coach Daglio e Di Martino è al massimo della forma e arrivano ad Almese cariche e grintose, mettendo in campo una prestazione quasi perfetta vincendo per 3 a 1.

Nella seconda partita invece che si è svolta ieri, si leggeva la tensione negli occhi delle "tigri santenesi", soprattutto, quando nei primi scambi del primo set, perde per una frattura al mignolo della mano destra, Nardoianni, che stava giocando al meglio. La sostituisce Girardi che con sangue freddo e la giusta determinazione, non fa sentire la mancanza della compagna, sostituendola in modo impeccabile.

Nel primo set il coach santenese schiera Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis in centro, Busso e Bertotto in banda, Ferrua libero.

Si parte subito con Bertotto al servizio e l'Mts passa subito in vantaggio per 2 a 1 per poi arrivare al 3 pari. Da qui in poi la squadra di casa inizia a prendere un po' il largo, portandosi al massimo vantaggio di 9 a 4, costringendo il coach Bernadinello a chiamare il primo time out, per cercare di non far scappare le avversarie. Le val susine non mollano di certo la presa e punto dopo punto si portano a poca distanza dalle padrone di casa ( 9 a 7). Sul 10 a 7 come anticipato nelle prime righe dell'articolo, Nardoianni subisce un colpo sul mignolo della mano destra, prontamente il coach santenese chiama il time out e la ragazza viene soccorsa dallo staff della propria squadra. Girardi la sostituisce Le compagne accusano un po' colpo e punto dopo punto, le tigri santenesi si fanno raggiungere sull'11 pari. Sul 13 pari, con un muro fuori e un aee, l'Almese si porta avanti di due punti (13 a 15) costringendo il coach santenese a chiamare il primo time out discrezionale.

Al rientro in campo ci pensa Busso da posto 4 ad accorciare ancora le distanze (14 a 15) con un bel muro del duo Busso, Destefanis si torna nuovamente in parità. Ennesimo sorpasso santenese sul 18 a 16, ma gli scambi iniziano ad allungarsi, nessuna delle due formazioni vuole lasciare scappare l'altra e quindi si torna nuovamente in parità 18 pari. Si viaggia ora punto a punto. fino al 21 pari. L'Almese chiama il secondo time out a disposizione per stabile la tattica di fine set (22 a 21), al servizio arriva nuovamente Bertotto che con un ace che pizzica appena la riga di fondo campo, si arriva al 23 a 21, ma ancora volta, le ospiti agguantano nuovamente il pareggio. (23 pari), con un attacco imprendibile di Busso da posto 4 e un muro granitico di capitan Destefanis, l'Mts mette nel sacco il primo set per 25 a 23.

Nel secondo set, si mantiene il sestetto che ha finito il set precedente e anche in questa frazione l'equilibrio è il comune denominatore della partita. Dai primi scambi è l'Almese che si porta in vantaggio di uno o due punti, che vengono poi recuperati dalle tigri santenesi, e anche durante il loro massimo vantaggio di 9 a 12 a favore delle avversarie, la determinazione di Destefanis e compagne, viene meno. Così si arriva al 14 pari grazie ad un bellissimo attacco in primo tempo proprio del capitano santenese. L'inseguimento punto a punto consente di arrivare alla fine del set. Sul 22 pari Zuin entra al servizio al posto di Rolle e va subito al servizio. Sul 23 pari Bernadinello chiama il time out a disposizione.

Al rientro sono le ospiti che passano subito in vantaggio per 24 a 23, a seguito di un attacco dell'opposto val susino, che il muro di Destefanis e Bertotto non trattiene, ma con un attacco da posto due di Girardi si pareggia nuovamente (24 pari), Poi con un incredibile attacco in lungo linea di Bertotto consente alla sua squadra di passare in vantaggio (25 - 24). Con un attacco in primo tempo dal centro, l'Almese pareggia nuovamente. Ma Rolle non vuole essere da meno e quindi con una ricezione pressoché perfetta, serve un primo tempo a Scapati che schianta nei 4 metri. (26 25). Un errore al servizio ed è di nuovo parità (26 pari), ci pensa allora Bertotto con un lungo diagonale a riportare le tigri santenesi in vantaggio. Sul 27 a 26 entra Roccati al posto di Bertotto ed è nuovamente parità, perchè a seguito di un attacco del posto 4 avversario, il muro non riesce a fermarlo e le due squadre sono di nuovo in parità (27 pari) e rientra Bertotto al posto di Roccati. Ora siamo pari 28. Bastano due attacchi di Busso da posto 4 a sistemare le cose, il primo il centrale avversario non trattiene in difesa e butta fuori e nel secondo caso è il libero che non riesce a gestire consegnando punto e set all'Mts Ser per 30 a 28.

Con i due set di vantaggio, qualsiasi avversario partirebbe a passo lento, ma non le valsusine dell'Almese che anche nel terzo set, non intendono lasciare andare l'ultima occasione per recuperare. Il perfetto equilibrio fra le due squadre, si arriva al 15 pari. Entra ancora Zuin al posto di Rolle e con un guizzo fra difese e attacco si arriva al 19 17.

Sul 20 a 19 è Girardi ad andare a segno con un ace (21 a 19) ma anche l'Mts subisce un ace a sua volta (21 a 20) Ci pensa poi una fast di Scapati e siamo ancora a due punti di distanza. Bertotto con una fiondata a servizio porta il risultato sul 23 a 20. Ancora una volta è Busso a chiudere il 24* punto con un diagonale imprendibile sul libero avversario che non trattiene e siamo al matchball, ed infine chi poteva chiudere set e partita?? proprio lei Busso con un bellissimo muro sull'opposto valsusino chiude tutte le ostilità, vincendo sul campo per 25 a 21 il terzo set di una sfida faticosa e impegnativa e consegna la promozione in B2 alla squadra santenese.

Sicuramente Busso può essere considerata la Mvp del match perchè ha gestito una partita in modo tattico colpendo con forza, quando Rolle la serviva con palla alta. Giulia si è fatta trovare pronta a tutte le occasioni!

...ed è serie B! Si può dare il via ai festeggiamenti!!!

MTS SER 3

ISIL ALMESE 0

Parziali (25/23 30/28 25/21)

Mts Ser: Ghirardello, Saccinto, Brunati, Bertotto, Rolle, Nardoianni, Scapati, Zuin, Busso, Destefanis, Girardi, Roccati

Libero: Ferrua, Cannizzaro

Allenatori: Daglio, Di Martino

Preparatore: Rinaldi, Sutac

Team Manager: Marco Cannizzaro