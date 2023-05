I piccoli dell’Alfieri fanno scintille all’Italiano di minienduro

Ancora una volta ottimi i risultati portati a casa dai piccoli del moto club Alfieri di Asti nella seconda gara del Campionato italiano di minienduro, andata in scena nel weekend a Gazzola (PC).

A portare i colori dell’Alfieri sono stati i piloti Marco Orsi (125 mini) e Bartek Scarfiello (Junior). Nella terza prova Orsi ha chiuso 33esimo, 27esimo nella quarta, mentre Scarfiello ha chiuso

all’11esimo posto nella terza prova, 14esimo nella quarta.

Continua quindi l’esperienza al Campionato italiano per i due piccoli Alfieri. Scarfiello - che attualmente occupa l’ottava posizione in classifica di Campionato - ha infatti chiuso in zona punti in entrambe le giornate, mentre Orsi, al primo anno nell’Italiano con la 125, continua a migliorarsi.