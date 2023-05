FINALE Under 19 - Olimpo Alba contro Fossano

L’ Olimpo Basket Alba Italia Assicurazioni è attesa dalla finalissima del campionato Under 19 Silver contro Acaja Fossano . L’andata si disputerà al Pala Langhe di Alba giovedì 1 giugno alle 19:00 , mentre il ritorno sarà a Fossano l’8 giugno alle 21.

I ragazzi di coach Violardo sono stati impegnati in questa annata sui due fronti, la U19 silver e la Serie D. Il cammino in D si è appena concluso coi playout, mentre la U19 è arrivata all’appuntamento più atteso. In due gare (somma di punteggio) chi la spunterà alzerà la coppa regionale. Le due squadre si sono già affrontate nel corso della regular season e hanno dato vita a due match combattuti.

Per sapere chi la spunterà questa volta l’appuntamento è ad Alba al pala Langhe per Gara 1.