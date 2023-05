BEA Chieri: è finale playoff!!

La serie della semifinale playoff tra Planet Smart City BEA Chieri e PNC Basketball torna al PalaGialdo. Dopo la vittoria dei Grifoni in Gara 1 e il pareggio conquistato dai chieresi a Nole, il terzo appuntamento è da dentro o fuori per entrambe le squadre, con la vincente che andrà ad affrontare Derthona Basketball Lab nella finale per l’ultima promozione nella prossima Serie B Interregionale.

In una Gara 3 degna delle aspettative, con il risultato che rimane in equilibrio per tutta la durata dei 40 minuti, i Leopardi cercano per tutta la partita di mettere un vantaggio rassicurante tra loro e gli ospiti, ma Ciriè ha altri piani. Le rotazioni più lunghe permettono agli Arancioni di arrivare alla metà dell’ultima decina con 10 lunghezze di vantaggio, gestendo bene il finale e ipotecando la finale nell’ennesima cornice stupenda fornita dagli oltre 500 del PalaGialdo.

LA GARA

Coach Conti conferma il quintetto di Gara 2: Giacomelli, Colli, Mosca, Scalzo e Drame. Si muove a specchio coach Siclari, schierando alla palla a due Viano, Romerio, Francione, Lissiotto e Savoldelli. Partenza un po’ a rilento per entrambe le squadre, che sentono la pressione della posta in palio. Rompe il ghiaccio il solito Giacomelli in penetrazione, ma arrivano presto le risposte di Viano e Lissiotto. 4 punti in fila di Drame portano BEA avanti, con Ciriè che si deve preoccupare delle condizioni di Savoldelli, uscito dolorante per un problema muscolare. Con il numero 0 fuori dal campo, i Grifoni non si intimoriscono e trovando un bel canestro di Milo Bacchini. Pronta la risposta di Alex D’Arrigo, che segna dalla lunga distanza per il +6 chierese di una prima decina in cui entrambe le squadre costruiscono bene ma sbagliano troppo in fase realizzativa.

A inizio secondo quarto è Savoldelli, visibilmente zoppicante, a trovare 4 punti in fila. Dopo l’antisportivo fischiato a Stiffi, la tripla di Pippo Colli fa esplodere il PalaGialdo e costringe al timeout coach Siclari. I Grifoni ne escono benissimo, colpendo con la tripla del solito Bacchini. Qualche attimo di polveri bagnate rallenta il ritmo della gara, con la partita che si sposta molto sul piano fisico, ma a 4 minuti dalla fine BEA trova 6 punti in fila con Giacomelli e Colli che sembrano dare una spallata decisa al match. Pronta la risposta di Ciriè però con Romerio, ma è sempre Giacomelli a infilare per 2 volte di fila la difesa, appoggiando 4 punti alla tabella. Continuano a non mollare i viaggianti: è ancora Romerio a portare Ciriè sul -1 dell’intervallo.

Al rientro in campo sembrano rivedersi gli spettri di Gara 2 per la Planet Smart City, che incassa un piccolo parziale firmato dalla coppia Romerio – Savoldelli. Questa volta ci pensa Gabriele Tulumello a salire in cattedra: l’ala chierese risponde con il gancio da centro area e con la bomba che danno fiato ai suoi, facendo vedere una condizione man mano sempre migliore dopo i problemi fisici degli ultimi tempi. Dall’altra parte, però, Francione manda a bersaglio 2 triple da distanza siderale, andando a creare un bellissimo duello offensivo e mantenendo PNC a contatto sul -3.

Si entra nell’ultima decina con un altro canestro nel pitturato di Tulumello e con la tripla di Alessandro Scalzo che fa impazzire il PalaGialdo. Ancora Francione a rispondere, ma BEA trova nel momento giusto Drame che fa la voce grossa sotto le plance, segnando 6 punti decisivi per le sorti della gara.

La stanchezza si fa sentire per Ciriè: BEA è molto abile nel gestire il pallone nei 4 minuti finali, andando in lunetta con buone percentuali e riuscendo a chiudere in anticipo i conti. La formazione di coach Conti chiude con soli 18 punti subiti nel secondo tempo, frutto di una prova difensiva di alto livello. Finisce 68-51 e la Planet Smart City BEA Chieri approda per la prima volta nella storia della città di Chieri in finale per la promozione in Serie B Interregionale.

IL COMMENTO

«Mi aspettavo una partita del genere, il risultato è troppo pesante per i nostri avversari, che hanno lottato fino in fondo. I ragazzi sono stati straordinari, alla fine di una stagione travagliata, con energie mentali e fisiche spese – commenta coach Francesco Conti – Queste partite si vincono sui nervi, si fanno tanti errori da entrambe le parti, ma i ragazzi sono stati bravi a tenere alta l’attenzione per tutta la partita. Siamo partiti con 4 sconfitte consecutive, ma abbiamo avuto una reazione d’orgoglio in Gara 2 da loro. Adesso andiamo a giocarci la finale».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Non ci si ferma in questi playoff: sabato 3 giugno la Planet Smart City BEA Chieri ospita Derthona Basketball Lab per Gara 1 della Finale, con palla a due alle ore 19:30.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI 68

PNC BASKETBALL 51

Parziali: 16-10, 34-33, 47-44

CHIERI: Mosca, Giacomelli 9, Orsi, Colli 9, Scalzo 5, Tulumello 11, Stiffi 3, Molinario 6, Gile N.E., Drame 14, Tagliano N.E., D’Arrigo 11. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

PNC: Savoldelli 6, Lissiotto 7, Francione 9, Stella 1, Romerio 10, Viano 4, Grigoli, Bacchini 10, Manzani, Orlando 4, Burdese, Ferrero. All. Siclari, Ass. Granello, Prep. Griglione, Acc. Clara.