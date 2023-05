Gators: il recap della settimana

SERIE D

VM SERVICE - TRINO 76-79

Parziali: 15-21, 27-47, 52-64

VM SERVICE Gators: Marengo 17, Pepe 2, Nasari 15, Valinotti 1, Ferrero 2, Nicola S. 13, Nicola A. 15, Ghigo 2, Alessio 2, Fantini 8. All.: Fabbri

Trino: Penna 11, Mboup NE, Marchis 11, Perissinotto 29, Cavalli, Borgogna, Marangon 25, Molino 3, Kante NE. All.: Tricerri

Finisce con una sconfitta il percorso della prima squadra nel girone di Coppa Piemonte: all’ultima gara casalinga della stagione, i Gators giocano una buona partita pagando però le difficoltà iniziali a trovare la via del canestro.

L’inizio, infatti, è tutto degli ospiti che piazzano un parziale di 0-12: il giovanissimo quintetto schierato da coach Fabbri (Ghigo, Pepe, Alessio, Fantini e Andrea Nicola) spesso vede i propri tiri respinti dal canestro mentre Trino riesce con costanza a colpire dalla distanza. Con l’ingresso di Stefano Nicola e Marengo i Gators trovano i primi punti arrivando fino al 15-21.

Nel secondo parziale i Gators mettono subito a segno due canestri, ma le tante palle perse in fase di impostazione permettono a Trino di allungare nuovamente soprattutto grazie ai canestri di Perissinotto e Marangon, mandando così gli Alligatori negli spogliatoi in svantaggio di ben 20 punti.

Riordinate le idee, i Gators ripartono forte segnando otto punti grazie alle due bombe consecutive di Marco Nasari, all’ultimo match in carriera con la prima squadra: la gara resta comunque in equilibrio, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Con due contropiedi e il canestro di Andrea Nicola, i biancoverdi chiudono il terzo parziale sul -12.

Dopo un primo momento di stallo, Marengo accorcia ben imitato da Pepe: Stefano Nicola riduce ulteriormente le distanze e due tiri liberi di Nasari consentono ai Gators di arrivare al distacco minimo di -2. Trino allunga ancora sul +6 ma una tripla, subendo fallo, di Nasari riaccende il Palazzetto e ridà nuove speranze di rimonta: speranze che si infrangono sull’ultima occasione proprio nelle mani del numero 2 saviglianese e sul tiro libero avversario del definitivo 76-79.

U19 GOLD

ASTI - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 68-57

Parziali: 15-9, 32-28, 47-43

CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Alessio 17, Marcellino 0, Baretta 14, Ghigo 14, Valinotti 5, Ferrero 10, Scibetta 0, Crosetto 0, Brigna 0, Nicola 20, Pepe 0. All.: Fabbri - Caputo

Asti: Perrone 0, Reda 12, Gobbino 5, Gottardi 5, Parigi 4, Carretto 3, Cartello 11, Pettenuzzo 0, Battaglino 11, Bussolino 4. All.: Schinca - Di Gioia

Si chiude con una gran bella vittoria la stagione dei Gators U19. Gli Alligatori non si sono disuniti in difesa, anche quando Asti si è portata a +10 a metà terzo periodo. Una vittoria dove il lavoro di coach Fabbri e Colonna svolto per tutta la stagione si è visto e il miglioramento è palese.

Sul campo di Corneliano D'Alba, i Gators si trovano nuovamente di fronte Scuola Basket Asti che la settimana precedente li aveva battuti di 3 punti. Il quintetto base scelto da Fabbri, composto da Alessio, Ghigo, Ferrero, Nicola e Pepe, fin da subito gioca senza problemi, Nicola entra in partita con 4 punti, dall'altra parte Gobbino e Battaglino tengono gli avversari a debita distanza chiudendo il primo quarto 15-9 per Asti.

Nel secondo periodo inizia a cambiare l'inerzia della partita: prima Valinotti da sotto canestro poi Nicola con 8 punti consecutivi consentono di impattare la gara sul 23 pari. Ma ancora non basta per mettere la testa avanti nel match. Anche il secondo periodo si chiude 32 a 28 a favore di Asti. Ma il divario è minimo ed è frutto di qualche disattenzione difensiva.

All'inizio del terzo periodo il duo Nicola-Alessio produce un 5-0 di parziale e che porta il punteggio 33-32. Qualche forzatura in attacco consente ad Asti di tornare avanti grazie alle iniziative di Battaglino e alle triple di Cartello.

Ad inizio terzo periodo Fabbri ordina la difesa a zona 3-2. Asti fa fatica a trovare la via del canestro, Schinca ordina la 2-3 ma i Gators attaccano la zona da manuale. Ferrero realizza 6 punti e le squadre sono appaiate nel punteggio.

Alessio realizza 7 punti con una tripla e gli ospiti scappano 57-50. Quando la gara sta per terminare Asti ricorre al fallo sistematico ma Ghigo e Ferrero realizzano altri 9 punti, chiudendo definitivamente il match. I Gators vincono meritatamente 68-57 contro Asti.

U17 GOLD

COLLEGNO - GGS BASKETBALL PROJECT 54-51

GGS Basketball Prject: Picollo, Ruffinatto 1, Inaudi 2, Di Meo 8, Ficetti, Massa, Vergnaghi 24, Mattio 4, Perlo, Barra 12, Condur, Bernardi. All.: Nicola-Di Meo

Collegno: Macrì, Pepepeliuc, Carnovale, Germanà, Buruiana, Raverta, Maiorano, Belakov, Masci, Bergamansco, Bergo, Torchio. All.: Roselli-Di Gioia

Gara sfortunata quella giocata dal gruppo GGS martedì 23 maggio in campionato U17: era l'incontro di andata dei quarti di finale, con in palio il passaggio del turno e la conquista della Final Four.

A Collegno ci si presenta senza Bertaina, precauzionalmente a riposo per le prossime finali nazionali U15 e, dopo appena 5 minuti, si deve fare a meno anche di Ficetti, scavigliato allo stesso piede che solo qualche settimana prima aveva avuto lo stesso incidente.

Le guardie di Collegno "montano la guardia" su Di Meo che trova pochissime occasioni per andare al tiro; Vergnaghi invece viene molte volte atteso in area per un raddoppio sistematico nelle sue penetrazioni. Qualche buono spunto lo si può avere da Mattio e Barra questa sera, ma tutto sommato l'hanno avuta vinta le difese, contro attaccanti ormai stanchi della lunga stagione.

Si chiude con un -3 «Un risultato non impossibile da ribaltare nella partita di ritorno: bisognerà però giocarla con maggiore intensità e maggior testa, per cercare sempre le soluzioni più semplici, che restano ancora le più efficaci» commentano i Coach.

FINALE ALLIEVI

GATORS - MONDOVI' 73-60

Carichi della vittoria del giorno precedente gli atleti della squadra Allievi Gators scende in campo contro la formazione di Mondovì per giocarsi la Coppa CSI.

L'inizio è in salita, sembra che la stanchezza della seconda gara in 2 giorni possa essere un fattore determinante. Invece, dopo un primo break a favore di Mondovì gli Alligatori prendono il ritmo che sanno tenere e conducono l'inerzia della partita verso la loro parte.

Alessio aiuta i compagni in entrambi i lati del campo, Baretta e Carignano, nuovamente alle prese con problemi di falli, non possono giocare il tempo che Coach Colonna vorrebbe concedergli, ma sfruttano al meglio quello che hanno a disposizione gestendo bene la palla e sostenendo i compagni. Marcellino si dimostra un ottimo tiratore, Culasso distribuisce con generosità assist ai compagni, Pistone segna, gestisce bene la palla ed è su tutti i rimbalzi.

Zecca e Sogno sono incontrastabili in difesa e arginano ogni tentativo di recupero o di fuga degli avversari. Mori difende bene il forte play avversario limitandolo molto. Capitan Scardina carica i compagni e segna in un momento di difficoltà sbloccando gli Alligatori e spronandoli verso la vittoria. Fina è coraggioso sui rimbalzi.

A fine partita si festeggia la meritata Coppa Provinciale CSI, arrivata al termine di una stagione estremamente positiva come commenta anche Coach Colonna: «Questa coppa è il coronamento di una stagione che non ci ha mai visto sconfitti, 18 vittorie in tutte le fasi del campionato. I ragazzi sono pronti, determinati. Lavorano con costanza ed impegno ed i risultati si vedono. Sono davvero orgoglioso di loro!».

Ma l'avventura prosegue: domenica 4 giugno la squadra si giocherà l'accesso alle finali nazionali contro la formazione che arriverà seconda nel Campionato della provincia di Torino.

SEMIFINALE ALLIEVI

GATORS - CARMAGNOLA 73-60

Partita avvincente e dinamica quella giocata dalla formazione Allievi Gators contro Carmagnola.

Entrambe le compagini scendono in campo consapevoli della posta in gioco e determinate a fare bene.

Carmagnola inizia con il piede giusto e si impone con un parziale che però non abbatte i padroni di casa. I Gators pian piano entrano in partita e prendono il buon ritmo che terranno fino alla sirena finale. Si cominciano a macinare punti e rimbalzi difensivi e a rubare palloni in contropiede.

Mattia Alessio e Capitan Scardina si caricano la squadra sulle spalle in un paio di momenti difficili, Baretta e Marcellino macinano punti e rimbalzi difensivi. Sogno e Carignano, entrambi a minutaggio ridotto per problemi di falli, danno comunque un sostanziale contributo alla squadra nel tempo a loro disposizione. Zecca e Fina sono determinanti in difesa, quest'ultimo non concede nemmeno un punto al suo uomo. Culasso si distingue per le buone letture di gioco e Pistone e Mori gestiscono la palla. La precisione ai liberi (10/12) contribuisce notevolmente al buon esito del match che gli Alligatori vincono con uno scarto di 13 punti.

FINALE JUNIORES

GATORS - SALUZZO

Per la quarta volta in questa stagione la formazione Allievi Gators incontra Saluzzo e porta a casa la terza vittoria. Questa volta però la posta in gioco è la coppa del campionato di categoria e l'emozione la fa da padrona, soprattutto nei primi minuti di gioco.

Nel primo quarto infatti si segna poco. La situazione viene sbloccata dai lunghi Gators Ghigo e Valinotti che, nonostante i problemi di falli, sfruttano tutto il minutaggio a loro disposizione per dominare a rimbalzo e a segnare punti. Perrone è costretto a sostituirli, diventando il lungo e, nonostante un avvio difficile, si riprende bene e buca ripetutamente la retina. Anche Crosetto, con i suoi 8 punti segnati, contribuisce al risultato. Buona prestazione per lui che dimostra una buona personalità offensiva soprattutto nell'1 contro 1.

Anche la tripla di Pepe sulla sirena del terzo quarto contribuisce a aumentare il punteggio Gators ma soprattutto a spronare i compagni a dare il massimo nel tempo rimasto. In difesa Pistone, nonostante l'infortunio al dito, distribuisce assist ai compagni e gestisce bene il pallone. Ferrero ruba punti e palloni. Capitan Scibetta, Roano, Brigna, Fiorito e Mana sono mastini in difesa e lavorano proficuamente per limitare l'attacco avversario. Il gap alla sirena sarà di ben 20 punti e sancirà la vittoria della partita e porterà in casa Gators la Coppa Juniores provinciale.

U14 FEMMINILE

FINALE COPPA PIEMONTE

TORTONA - CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 63-39

Parziali: 10-5, 11-17, 25-11, 17-6

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto 2, Marchisio, Tuninetti 4, Rolfo 4, Spertino 6, Ziliotto S., Torello Pichetto, Gianoglio 6, Ziliotto A, Conti 17, Ziliotto G. All.: Sabatino - Vighetto

Tortona : Muciaccia, Angeleri, Casella 9, Barisone, Castagnone 11, Bolognesi, Borasi 2, De Filippo 15, Tosi, Scappini 26. All.: Marchino

Si è conclusa sabato a Castelnuovo Scrivia la stagione delle Lady U14 che hanno ottenuto il secondo posto della Coppa Piemonte in virtù della sconfitta contro Tortona Lab, compagine che quindi si aggiudica il trofeo.

La partita è stata condizionata dalla elevata temperatura all'interno della struttura geodetica di Castelnuovo che ha compromesso le prestazioni di tutte le atlete in campo che, nonostante questo, hanno battagliato fino alla fine. La gara è stata giocata a ritmi bassi, con poche situazioni dinamiche e tanti errori. Le biancoverdi hanno patito di più facendo fatica nelle prime battute a trovare la strada del canestro, nonostante il jump shot nei primi istanti di gioco di Rolfo(4), che oggi ricopriva il ruolo di capitano per via dell'assenza di Chiapello. Via via le Alligatrici hanno trovato maggiore fluidità in attacco: Conti (17) è stata abile a concretizzare in punti il buon lavoro che veniva svolto a partire dalla fase difensiva da Marchisio, Gianoglio e Anita Ziliotto; si è arrivati all'intervallo con le Lady in vantaggio di una sola lunghezza (22-21) ma con tutta l'inerzia dalla propria parte.

Al rientro un break di 9-0 per le padrone di casa costringe coach Sabatino al time out per riordinare le idee soprattutto sulla transizione difensiva. Purtroppo la cattiva vena di Tuninetti(4) e Spertino(6) nelle conclusioni sono manna dal cielo per le rimbalziste tortonesi che lavorano bene in tagliafuori, quindi il divario aumenta. Gianoglio(6) prova a risollevare le compagne con la tripla che batte la sirena della fine del terzo quarto che sembra dare una scossa di entusiasmo alle ladies (33-46 il passivo).

Nell'ultimo quarto però si assiste alla resa per sopravvenuta inevitabile stanchezza: le ragazze partite dalla panchina danno il massimo e ne viene fuori un bel canestro di Gitto (2) dall'angolo da passaggio in transizione. Ma le avversarie sono implacabili dall'altro lato del campo, soprattutto coi canestri di una scatenata Scappini, autrice di ben 26 punti e migliore in campo, che insieme alle compagne alla fine potrà festeggiare per una più che meritata Coppa.

«Anche se in una finale, prestazioni così possono capitare, ma va dato atto alle avversarie di essere state complici in questo farci giocare male. In ogni caso la stagione, al di là di risultato e della prestazione di oggi è stata soddisfacente. Le ragazze hanno fatto notevoli miglioramenti e credo che ci siano ancora margini di crescita su ognuna di loro. Volevo approfittare in questa sede per ringraziare i genitori di queste splendide ragazze per essere stati di fondamentale contributo e vicinanza in questa stagione sportiva. Grazie di cuore anche a nome della società» il commento di Coach Sabatino.

U14 SILVER

OMEGNA - DECORAZIONI CIRIANNI GATORS 71-58

Parziali: 19-11, 18-22, 18-7, 16-18

Omegna: Sitran 4, Sarazzi 10, Caldi 21, Fusco 2, Azzini, Sene 3, Ferrari 8, Firenze, Cimberio 10, Monti 13. All.: Lodetti

DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Grezda 2, Marchisio, Mosso 4, Botta C. 9, Botta A. 3, Fresia 5, Iacuzzi 14, Bossati 6, Ruffino 2, Cirianni, Abello 13. All.: Marengo Vice All.: Racca

Il weekend ha visto partecipare la compagine U14 griffata Decorazioni Cirianni alle final four di categoria. Un risultato già solo per esso straordinario, che va a premiare la dedizione, la voglia e l'amore per questo sport messi in campo da ogni singolo ragazzo da inizio stagione.

La semifinale vede li alligatori confrontarsi con la forte Omegna, ancora imbattuta. I ragazzi del duo Racca - Marengo partono bene, con buone soluzioni di Botta C. e Mosso, ma ogni azione è ben controbattuta da capitan Caldi e compagni. Bossati entrato in campo con grinta e concentrazione riesce a infondere hai compagni la tranquillità necessaria per affrontare la partita in modo propositivo. Grezda, come Cirianni e Ruffino, si fanno trovare pronti nel momento del bisogno bel limitando i forti omegnesi e permettendo alla squadra di andare al riposo sotto di sole 4 lunghezze.

Il terzo quarto e da shock per i saviglianesi, i tiri faticano ad entrare, nonostante le buone conclusioni di Marchisio. Sarà il giovane Fresia a sbloccare il risultato per la compagine bianco-verde, ma il gap accumulato è comunque importante. Botta A. sfortunato nelle conclusioni a canestro, recupera un sacco di rimbalzi ben imbeccando gli ultimi a mollare Abello e Iacuzzi. Purtroppo il risultato non vede sorridere ai Gators, ma rimane la consapevolezza di aver raggiunto un risultato ben oltre le più rosee aspettative.

«Un gruppo cresciuto col tempo, frutto di ore di lavoro in palestra e una buonissima amalgama di gruppo. Dispiace un pò per il terzo quarto che ha rotto le gambe alla squadra, ma rimane complessivamente una buona prova contro un ottima avversaria». Le parole dei coach a fine gara.

RAGAZZI CSI

CENTALLO - ALPICAR GATORS WEST COAST 78-38

ALPICAR Gators West Coast: Airaudo A., Mellano, Sarcone, Olivero, Giuliano, De Lillas, Senestro, Demarchi, Bossati L., Airaudo S., Granero, Pasquinelli. All.: Nicola-Tesio

Sabato 27 maggio è giorno di Final Four CSI a Savigliano. La compagine West Coast dei coach Nicola e Tesio vi partecipa in quanto arrivati quarti in classifica al termine della regular season, e dopo aver battuto Cairo nel turno dei quarti di finale.

Si arriva alla partita consapevoli che sarà durissima, Centallo si è infatti classificata ampiamente prima in classifica, con l'ulteriore aggravante di dover fare a meno di Bossati senior, impegnato in altra Final Four con i pari età di Savigliano. L'inizio però è molto positivo: Leo Bossati è veloce a portare avanti i contropiedi, Giuliano e Olivero attenti in difesa, Mellano concreto a dare una mano dove serve, Airaudo A. ormai una sicurezza per compagni e allenatori.

Dopo 5 min il risultato è perfettamente in bilico (6-4) e Centallo fatica a trovare la via del canestro. Ovviamente dopo un po' trovano le contromisure perchè dotati maggior tecnica e con un considerevole numero di palloni recuperati scappano nel punteggio.

De Lillas e Granero vengono chiamate in causa per occuparsi delle rispettive avversarie, Demarchi gioca un buon numero di minuti, cercando quella concretezza che gli permetterebbe di essere più incisivo in attacco. Anche Senestro gioca una buona gara, dovendo fare gli straordinari quando a Mellano viene fischiato il terzo fallo prima di metà gara.

Nel secondo tempo anche Srrcone riesce ad essere più incisivo mentre Airaudo S. è, come sempre, un leone a vedersela con avversari di gran lunga più grandi di lui; stessa sorte tocca a Pasquinelli, per l'occasione convocato "con i grandi": minuti giocati che gli permettono di fare esperienza utile per il futuro. Finisce 78-38 per Centallo.

«Il risultato è un po' troppo severo nei confronti dei nostri. Quest'anno è stato veramente super, siamo riusciti a raggiungere risultati all'inizio dell'anno non scontati. Abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi e alle ragazze per la stagione, che li ha visti protagonisti fino alla fine! - concludono i due coach - Faremo ancora qualche allenamento, magari un'amichevole, per poi prenderci il meritato riposo, che chi vorrà potrà passare nei camp per migliorare ancora».

U14 SILVER

FARIGLIANO - DECORAZIONI CIRIANNI GATORS 68-61

Parziali: 17-14, 16-16, 15-17, 20-14

DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Grezda 4, Marchisio 7, Mosso 15, Trentanelli 3, Botta A. 2, Fresia 12, Iacuzzi 13, Ruffino, Cirianni, Abello 5. All.: Marengo, Vice All.: Racca

Farigliano: Benevelli, Zavattero 26, Romana, Alberione 27, Ciccario 4, Porro, Massano 4, Grosso 7, Lasagna, Marenco, Racca. All.: Sappa, Vice All.: Alberione

Ultima partita stagionale per il gruppo U14 targato Decorazioni Cirianni. Dopo la semifinale persa contro Omegna, i giovani bianco/verdi si vedono contrapposti alla già incontrata Farigliano. Partita che vede grande intensità su ogni lato del campo per i giovani del duo Racca-Marengo: la difesa press premia gli Alligatori che, con contropiedi fulminei di Mosso e i tiri liberi di Trentanelli, rimangono attaccati alla partita.

Il primo tempo vede Farigliano sul più tre: i Gators stringono le maglie in difesa, un immenso Grezda lavora in maniera spettacolare in difesa sul forte Alberione e trova delle ottime conclusioni ben imbeccato da Ruffino e Cirianni. Botta, limitato da i falli, si fa valere per quel che può, ben figurando quando in campo.

Il terzo periodo vede Marchisio gran protagonista e, con 7 punti quasi consecutivi, alimenta le speranze della squadra. Alla fine del terzo quarto la distanza è quasi colmata sul -1.

Nel quarto ed ultimo periodo, Iacuzzi, Mosso e Abello provano in tutti i modi a portare il risultato a casa. A 5 minuti dal termine i Decorazioni Cirianni sono sopra di 9 lunghezze. Purtroppo questa favola non è a lieto fine: le energie vengono meno, complici i molteplici falli e le successive uscite dal campo con le rotazioni ridotte al minimo, i Gators si devono arrendere di misura. Si conclude con un quarto posto in campionato, una stagione da incorniciare.

«Tutti i ragazzi hanno sempre dato anima e corpo alla e per la squadra. Molti di loro saltando meno allenamenti delle dita della mia mano - affermano i coach -. Una squadra diventata "famiglia" con i ragazzi pronti a gioire e sacrificarsi gli uni per gli altri, che hanno regalato emozioni a non finire al caloroso pubblico e a noi allenatori. Un ringraziamento va al nostro sponsor, Decorazioni Cirianni, sempre onnipresente e pronto a sostenere ogni ragazzo. Arrivederci a tutti alla prossima stagione».

SEMIFINALE RAGAZZI

GATORS - CARIGNANO 58-75

Gators: Abbà, Amato 14, Bergese 4, Allemandi 4, Biga 3, Birolo 1, Ferrero 2, Foti 7, Givo 3, Magliano 8, Panero 1, Trentanelli 10. All. Toselli - Scibetta

Sabato 27 maggio si è giocata la semifinale del campionato Ragazzi CSI, tra i Gators e gli amici di Carignano.

Nel primo quarto i Gators attaccano bene il ferro con Amato e Biga, ma la fisicità di Carignano, che si presenta con la maggior parte dei ragazzi 2009 e 2 fuoriquota 2008, è dominante nei pressi del canestro. Per gli Alligatori si fanno pesare le assenze dei 2009 impegnati nelle final four a Crescentino per il Titolo regionale Under 14.

Nel secondo quarto Carignano sembra scappare nel punteggio, gli Alligatori lottano su ogni pallone, ma faticano a trovare la via del canestro, con l'area molto intasata.

Sotto di una ventina di punti, nel terzo quarto, Panero e compagni aumentano l'intensità difensiva che frutta molti palloni recuperati e i Gators credono nella rimonta. Carignano non ci sta e sfrutta ancora i rimbalzi offensivi con secondi tiri per impedire ai Gators di avvicinarsi troppo.

Nell'ultimo quarto gli Alligatori alzano bandiera bianca, le energie spese per recuperare sono state tante e manca lucidità in attacco.

«Complimenti ai ragazzi di Carignano, commenta lo staff, hanno meritatamente vinto con noi e poi hanno conquistato la Coppa vincendo in finale con Centallo. Noi abbiamo disputato una gran partita con i nostri 2010 più Trentanelli. Era una partita molto complicata data la fisicità e l'esperienza della squadra avversaria. Si chiude così l'avventura in questo campionato, utile per fare minutaggio a tutti e per cercare di far fare più esperienza possibile. Siamo molto soddisfatti di questa semifinale e ringraziamo il CSI per l'ottima organizzazione» .

FINALI UNDER12 CSI PROVINCIALI

Gators - Auxilium Cuneo 75-19

Gators - Farigliano 69-47

Nel week end del 27-28 maggio si sono tenute le Finali Provinciali Under 12 CSI, ospitate dalla nostra società al Palazzetto dello Sport di Savigliano.

Finali a tre squadre qualificate: la squadra dei padroni di casa, Gators e Pallacanestro Farigliano arrivate rispettivamente prima e seconda e poi l'Auxilium Cuneo, fanalino di coda, ma qualificato alle finali causa schieramento di ragazzi fuoriquota da parte delle altre squadre partecipanti alla qualificazione.

Nella prima partita del sabato i Gators si impongono per 75-19 sui Cuneesi: dopo un avvio scoppiettante, gli Alligatori amministrano il vantaggio dando spazio a tutti i convocati.

Nelle seconda parte del pomeriggio Farigliano ha avuto la meglio su Cuneo, quindi domenica mattina si è giocata la Finale tra i Gators e Farigliano. Gli Alligatori entrano sul campo di gioco determinati e, fin dalle prime battute, si portano in vantaggio. Farigliano è squadra tenace e non si arrende, dando vita a una bella partita che si combatte su entrambi i lati del campo. Alla fine sono i Gators ad aggiudicarsi la coppa U12 vincendo 69-47.

«Complimenti ai ragazzi di Farigliano per aver giocato una grandissima finale e per non essersi mai arresi fino alla sirena. È stato un bel week end di basket, commenta raggiante coach Toselli, dove ha regnato la voglia di giocare, il fairplay ed è stata una bella occasione di sano sport e amicizia. Si conclude così il nostro percorso U12 CSI, molto utile alla crescita del gruppo e ciliegina sulla torta la vittoria finale provinciale di cui andiamo orgogliosi».

U14 SILVER

VALSESIA - DECORAZIONI CIRIANNI GATORS 59-71

Parziali: 10-12, 19-22, 16-16, 14-21

DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Marchisio 2, Mosso 10, Trentanelli, Botta C. 14, Botta A. 8, Fresia 8, Iacuzzi 17, Bossati 2, Ruffino, Cirianni 2, Abello 8, Grezda. All.: Marengo - Ass. All.: Racca

Valsesia: Skuqi, Bressan 1, Gabella 3, Lumello 17, Francione 1, Zamara 14, Vathi, Oioli 16, Malagutti 1, Berteletti, Mazzarotto 2, Singh 2. All.: Gagliardini

Final4 siano! I Gators a distanza di una settimana, bissano il successo di gara 1 vincendo con un convincente +12 anche gara 2 a Valsesia. I biancoverdi riescono a vincere tre quarti e a pareggiarne uno. Come di consueto ad aprire le danze per i Decorazioni Cirianni Gators è il tutto fare Iacuzzi che, oltre difendere in maniera egregia Oioli, si dimostra una spina nel fianco costante in attacco per la compagine Valsesiana. La svolta avviene quando dalla panchina si alzano Botta C. e Grezda che giocano una partita di grande intelligenza. Il primo con un ottimo playmaking riesce a costruire per se e per i compagni in attacco, muovendosi bene anche in difesa. Il secondo, invece, con una difesa al limite della perfezione, riesce ad arginare il pericolo numero uno della compagine avversaria ovvero Lumello.

Nel secondo tempo, i nuovi entrati Bossati, Marchisio e Cirianni, giocano una partita perfetta nei minuti in campo concessi: non solo vanno a segno con azioni monstre, ma continuano ciò che aveva iniziato il quintetto, ovvero apportano alla gara una grande pressione difensiva che permette alla compagnie saviglianese di avere tanti secondi tiri. Ruffino e Trentanelli, nonostante non riescano ad iscriversi a referto, si ergono anche loro protagonisti di ogni azione nelle due metà campo di gioco, con passaggi precisi e difese asfisianti. Si va così alla pausa lunga con i Gators avanti di 5 lunghezze. Il duo Racca-Marengo nell'intervallo cerca di infondere ancora di più la serenità necessaria per affrontare al meglio la seconda parte di gara e, sistemate alcune lacune difensive, si è pronti per iniziare il rush finale. Qui viene fuori Mosso che, galvanizzato da due ottime difese con successivo recupero di palla, riesce a concludere con pregevoli canestri in contropiede. Abello e Botta A. fanno valere la loro stazza, segnando da sotto canestro e recuperando tantissimi rimbalzi. La firma finale la portano il duo Iacuzzi e Cri Botta che, con una bomba del primo e una penetrazione fantastica del secondo, sanciscono la parola fine all'incontro. Felici e soddisfatti per un risultato che mesi fa non si poteva neanche immaginare, la compagine griffata Decorazioni Cirianni è alle final4 per il titolo di categoria.

«C'è poco da dire, commentano i coach a fine gara, questi ragazzi non smettono mai di stupire. Ogni parola è superflua, questa "impresa" parla da sola».

DOMENICA DI PARTITE PER AQUILOTTI E SCOIATTOLI GATORS

I giovani Gators del gruppo Scoiattoli di Savigliano hanno partecipato, con 2 squadre, alla mattinata di gioco organizzata dall'Amatori Basket. I ragazzi si sono confrontati con i pari età delle formazioni dei cugini saviglianesi e con quelli di Farigliano. Si sono giocate partite 3 contro 3. E' stata una bella mattina di sport e divertimento che ha nuovamente permesso ai bambini di scendere in campo e confrontarsi con realtà diverse.

Il gruppo Aquilotti, composto da bambini prevalentemente di Racconigi, con alcuni innesti da Savigliano e dal gruppo West Coast, ha partecipato a Mondovì al Torneo Basket sotto la Torre.

Gli Alligatori hanno incontrato le formazioni di Ceva, Aosta, Alba e Mondovì. Hanno pagato la giovane età ma hanno comunque venduto cara la pelle e non si sono mai tirati indietro.

Soddisfatto della mattinata Coach Nasari «Entrambi i gruppi hanno lavorato molto quest'anno: divertendosi stanno imparando i fondamentali ma anche creando gruppi coesi e belle amicizie. Grazie alla collaborazione di tutto lo staff minibasket che lavora con impegno e professionalità con i bambini. Grazie anche alla collaborazione dimostrata dalle famiglie, senza la quale nessuna attività sarebbe possibile. La stagione è quasi terminata ma molti di questi bimbi passeranno l'estate con noi al Summer Camp, li aspettiamo!».