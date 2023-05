Club76: U18 terza ai Nazionali di Vibo Valentia

Un’annata magica, un sogno che diventa realtà ogni giorno di più. La grande famiglia del Club76 in questo fine settimana ha avuto un’altra importante motivazione per tornare a festeggiare: l’ Under 18 femminile ha conquistato il terzo posto ai Nazionali di Vibo Valentia.

Grandissima la gioia da parte del team, con le parole del Responsabile sportivo giovanili Club76, Roberto Ariagno: «Siamo soddisfatti non soltanto per il risultato sportivo, ma anche per il percorso fatto dalla squadra, che ha saputo riemergere da momenti difficili e alla fine ha conquistato tutto ciò che poteva conquistare: la salvezza in B2, la storica e prima vittoria del Campionato regionale e addirittura il terzo posto ai Nazionali, anche questa una prima volta di grande prestigio. Essere sul podio insieme a Imoco e VolleyRo’ è la testimonianza di un lavoro serio e della grande pazienza che oggi ci ha portati a essere tra le migliori in Italia. Non resta che continuare così. Un grande ringraziamento va a chi ci ha sempre sostenuto».