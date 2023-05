Basket Torino: Treviglio impatta la serie, si torna in Piemonte 1-1

Non riesce a ripetersi la Reale Mutua Basket Torino che in Gara 2 esce sconfitta dal PalaFacchetti con il punteggio di 83-72. La serie torna quindi in parità, con Gara 3 prevista giovedì al Pala Gianni Asti. Per i gialloblù miglior realizzatore è stato Simone Pepe, autore di 14 punti.

Il primo canestro della partita, come in Gara 1, porta la firma di Tommaso Guariglia, ma Cerella pareggia subito (2-2). Marcius trova il gioco da tre punti e la Gruppo Mascio trova un possesso pieno di vantaggio (5-2 dopo 2’ di gioco), ma capitan De Vico si sblocca e segna il jumper del -1 (5-4). Marini segna cinque punti in fila e Treviglio va sul +6 (10-4). Marcius segna ancora da sotto (13-6) e coach Franco Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione Zanotti segna e Torino torna sul -6 (15-9 a 3’ dalla prima pausa). Clark e Pepe si rispondono a suon di triple ed il gap resta invariato (18-12). Si entra nell’ultimo minuto di primo quarto sul 23-16 in favore di Treviglio. Si va alla prima pausa sul 27-17 in favore di Treviglio.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Guariglia e con Torino che torna a -8 (27-19). Mayfield schiaccia in contropiede, Torino torna a -6 (29-23 dopo 3’ di secondo periodo) e coach Finelli decide di fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione la Gruppo Mascio trova il massimo vantaggio grazie alla tripla di Sacchetti (37-25). Capitan De Vico trova la tripla e la Reale Mutua torna sul -7 (37-30 a 3’30” dall’intervallo lungo). Dopo l’infortunio occorso a capitan De Vico la Reale Mutua torna a -4 grazie a Vencato (39-35 a 2’ dalla pausa lunga). Si va negli spogliatoi sul punteggio di 43-37 in favore della Gruppo Mascio.

Dopo la pausa lunga la partita riparte con un parziale di 9-0 in favore della Gruppo Mascio che si porta sul +15 (52-37) e coach Ciani è costretto a fermare la partita con il time-out. Si sblocca la Reale Mutua in questo secondo tempo grazie a Zanotti, che trova il gioco da tre punti che vale il -14 (54-40). Vieni fischiato un fallo antisportivo a Giuri che Torino concretizza mettendo a referto tre punti (54-43 a 4’30” dall’ultima pausa). Pepe segna da tre punti ed i gialloblù tornano sul -10 (57-47 a 3’ dalla fine del terzo periodo). Anche Schina segna da tre e permette ai suoi di tornare in singola cifra di svantaggio (59-50). Il canestro di Poser fissa il punteggio sul 64-52 a fine terzo quarto.

L’ultimo quarto parte come si è chiuso il terzo, con un canestro di Poser (64-54). Clark segna quattro punti in fila e Treviglio torna sul +14 (68-54), ma Torino risponde con un parziale di 6-0 (68-60 a 5’30” dalla fine) e coach Finelli è costretto a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione continua il parziale gialloblù con Poser e Jackson che riportano la Reale Mutua sul -4 (68-64). Treviglio torna sul +8 (72-64) e coach Franco Ciani decide di chiamare time-out. Torino si scuote e torna a -6 (72-66) grazie a Schina. La Gruppo Mascio, però, grazie ai liberi torna nuovamente sul +12 (78-66). Quattro punti in fila di Schina riportano i gialloblù in singola cifra di svantaggio (78-70 a 1’20” dalla fine). Treviglio però resiste a tutti gli assalti torinesi e porta a casa Gara 2.

Il commento di coach Franco Ciani: «Partita durissima come era normale aspettarsi, sotto l’aspetto dell’intensità, della fisicità. In questo oggi Treviglio è stata più costante di noi nel corso dei 40 minuti e ha meritato la vittoria. È evidente che l’episodio di De Vico ha segnato la nostra partita sotto l’aspetto emotivo. Questo è un gruppo estremamente affiatato perciò è ovvio che un episodio del genere che accade a un compagno di squadra colpisce psicologicamente tutto il gruppo. Comunque non ci siamo tirati indietro, così come non ci tireremo indietro nelle prossime partite a Torino».

Gruppo Mascio Treviglio 83

Reale Mutua Basket Torino 72

Parziali (27-17, 43-37, 64-52)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi, Clark 14, Bruttini 7, Vitali 4, Corona NE, Cerella 5, Marini 30, Sacchetti 10, Giuri 2, Maspero, Marcius 11, Resmini NE. All.: Alessandro Finelli.

Reale Mutua Torino: Mayfield 10, Vencato 6, Taflaj, Ruà, Schina 11, Jackson JR. 2, Poser 7, Guariglia 11, De Vico 5, Pepe 14, Zanotti 6. All.: Franco Ciani.