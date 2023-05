Fulgor Basket: l'Under 15 Gold vince il titolo piemontese

Omegna ha approcciato la partita con l’idea di vincerla e non di difendere il vantaggio accumulato all’andata, ma dopo un buon avvio della Fulgor, i padroni di casa hanno messo "il pulmino davanti al canestro” con una zona 2-3 degna dei migliori incontri di Promozione. Ne è nata così una partita molto fisica, ma decisamente lenta; i giovani lupi sono stati bravi ad avere pazienza nell’attaccare e a limitare le palle perse, restando avanti, seppur di poco, per la maggior parte dei quaranta minuti, fino al 51-51 finale.

«Con questa partita si è chiusa una tre giorni molto intensa per il gruppo 2008-2009 - le parole di coach Lodetti -, con una finale vinta e una persa sulla sirena; al di là dei risultati quello che emerge è una tangibile crescita individuale e di squadra, frutto di un gran lavoro in palestra durante tutta la stagione. È stato un gruppo che dall'inizio dell’anno ad oggi ha trovato coesione, ha imparato a conoscersi, a fidarsi gli uni degli altri e soprattutto a mettere la squadra al primo posto. Grazie ragazzi, come sempre siete un esempio per tutti!».

Novipiù Campus Farigliano 51

Fulgor Omegna 51

Parziali (5-11, 23-27, 36-38)

Farigliano: N. Alberione 8, Schellino 10, Occelli 9, Petitti ne, Fresia Dotta, Pecchenino 3, Nastasi 19, Roagna 2, Mariani, Manera. All. D. Alberione, Ass. Giachello.

Omegna: Tushe 3, Ferrari ne, Cimberio, Fiorillo 11, Sarazzi ne, Caramelli 18, Garavaglia 3, Zaretti ne, Sitran 4, Caldi 4, Pastore 8, Monti ne. All. Lodetti.