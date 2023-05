La Reale Mutua Torino ’81 Iren contro la Roma Vis Nova per la gara 1 delle finali play-off!

I torinesi sono riusciti a passare il turno grazie alla “bella” vinta in casa contro il C.C. Napoli, mentre i laziali hanno archiviato la qualificazione in due partite contro il Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori. La scorsa stagione le due compagini si sono incontrate in occasione delle semifinali play-off e i ragazzi di Calcaterra hanno avuto la meglio sia in casa che alla Monumentale di Torino.

Simone Aversa presenta il match: «Sono contento che questa finale arrivi a pochi giorni di distanza dalla partita di sabato scorso, siamo molto carichi a livello emotivo. Abbiamo fatto tre match intensi contro la C.C. Napoli, abbiamo alzato il livello del nostro gioco. La riflessione che ho fatto con i ragazzi è che sono sicuro che faremo tesoro degli errori commessi sia nella partita di Napoli, che nel play-off dell’anno scorso. La Roma Vis Nova è una squadra forte, gioca una pallanuoto veloce ed efficace, ma quest’anno saremo più pronti e maturi, ci giocheremo le nostre chance per vincere gara 1».

La gara si disputerà alle ore 19:00 di mercoledì 31 maggio allo Stadio del Nuoto di Monterotondo (RM). La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube “Roma Vis Nova”.

FINALE PLAY-OFF SERIE A2M:

Roma Vis Nova – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Spazio R.N. Camogli – R.N. Florentia