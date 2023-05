Il Derthona si arrende alla Virtus

Seconda sconfitta nella serie contro la Virtus Segafredo Bologna per la Bertram Derthona, che rimane a contatto per quindici minuti, prima di subire il break avversario che indirizza la partita.

La formazione allenata da Ramondino prova più volte a rientrare a contatto, ma la Virtus respinge ogni tentativo con lucidità e conquista il successo. Da segnalare il debutto di Hunt (15 p); gara 3 sarà in programma venerdì 2 giugno alle ore 21 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Avvio di gara energico per la Bertram, che trova alcune iniziative importanti da Hunt: il Derthona conduce la frazione nel punteggio per larghi tratti, prima di subire il rientro e il sorpasso – con una tripla di Teodosic – della Virtus. Al 10’ padroni di casa avanti 23-20. Nella seconda frazione Bologna piazza l’allungo con le triple di Abass e le giocate di Mickey, che valgono la doppia cifra di vantaggio; la formazione allenata da Ramondino prova a rimanere a contatto con i canestri di Hunt. All’intervallo il parziale è 55-40.

Al rientro dagli spogliatoi, la Bertram riduce parzialmente il proprio gap con i canestri da fuori di Macura e Daum, ma poi la Virtus produce una nuova accelerazione che vale l’allungo fino all’80-58 della terza sirena. Nell’ultimo quarto Bologna dilata ancora il margine di vantaggio, imponendosi per 108-78.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Complimenti alla Virtus per questa seconda vittoria altrettanto meritata come la prima. Credo che saremmo potuti rimanere in partita un po’ di più segnando tiri ben costruiti nel primo tempo e commettendo meno errori difensivi a cavallo tra primo e secondo periodo. Come in gara 1 abbiamo fatto un po’ di errori non forzati in avvio di gara, così come tra primo e secondo quarto, la mia analisi va fatta sulla prima parte di gara perché poi i nostri avversari hanno controllato l’incontro sotto tutti i punti di vista. Ci aspettavamo questa vivacità e approccio da parte di Hunt, che è stato bravo anche nei contenuti della partita».



Virtus Segafredo Bologna 108

Bertram Derthona 78

Parziali (23-20, 55-40, 80-58)

Tabellini:

Bologna: Cordinier 11, Mannion 2, Belinelli 9, Pajola, Jaiteh 11, Shengelia 8, Hackett 12, Mickey 20, Camara, Ojeleye 15, Teodosic 5, Abass 15. All. Scariolo

Derthona: Christon 5, Mortellaro ne, Hunt 15, Candi 7, Tavernelli 2, Filloy, Severini 9, Daum 17, Cain 4, Radoševi? 3, Macura 16, Filoni. All. Ramondino