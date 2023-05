Monferrato Basket perde Gara 2 contro Chieti

Rossoblu che vengono travolti da un terzo quarto maiuscolo dei ragazzi di coach Rajola. 26-9 che spacca in due il match. È l’ago della bilancia di una sfida che aveva visto fino a quel momento Martinoni e compagni sul pezzo ed in controllo delle operazioni. Si ripartirà sabato con il terzo atto della serie finalmente a Casale Monferrato. Gara 4 lunedì sempre alle ore 20.30.



Piccola modifica nel quintetto per Monferrato. Non parte Carver dall’inizio, al suo posto Leggio. Confermati Ellis, Justice, Sarto e Martinoni. I primi 4 punti rossoblu sono tutti dalla lunetta di Justice. Ancellotti da sotto sblocca Chieti. Ellis si fa male, rientrerà dopo qualche minuto. Anche Roderick fa presto ritorno in panchina. Due falli rapidissimi che gli tolgono minuti. Martinoni e Justice per il primo allungo. Serpilli entra bene, Valentini con una tripla e ai liberi sigla il 6-15. Coach Comazzi ruota con sapienza il roster. Jackson e Reale con alterne fortune ai liberi chiudono il quarto sul 12-15. Valentini interrompe il parziale di Chieti. Serpilli e Roderick che si sblocca valgono il -1. Formenti con una tripla da fenomeno. Si gioca tanto dalla distanza. Mastellari da una parte, Justice dall’altra. Sotto canestro è sfida fra Martinoni e Thioune che strappa diversi minuti giocando spesso insieme ad Ancellotti. Ancora Sarto e Justice da lontano. Schiacciata a due mani di Carver prima dell’ennesimo colpo da fuori della guardia americana che manda tutti all’intervallo sul 29-36.



Casale sembra in controllo del match invece la ripartenza dei padroni di casa è come una valanga. Tripla di Serpilli. Schiacciata di Bartoli. Sorpasso da fuori sempre di Serpilli. È un parziale di 12-0 che fa male, malissimo. Formenti per interrompere un digiuno durato più di 5’. Anche Bartoli da fuori per il 44-38. Martinoni prova a far vedere i muscoli con due giocate di esperienza. In una si guadagna un viaggio aggiuntivo in lunetta. Nel mentre c’è spazio anche per l’alley-hoop di Ancellotti. Si va all’ultimo quarto sul 55-45. Ancora Chieti on fire da fuori con Mastellari. Martinoni non ci sta a mollara mollare. Jackson si sblocca dalla distanza dopo 2 match da polveri bagnate. Due siluri che valgono il +19. I ritmi calano e Monferrato accorcia qualcosa. Justice con un 2+1. Sarto da fuori, Valentini che corregge. C’è spazio anche per Mele che segna da fuori area ed insieme a Leggio chiude i conti sul 78-68.



Il tabellino

Caffè Mokambo Chieti 78

Novipiù Monferrato Basket 68

Parziali (12-15, 17-21, 26-9, 23-23)

Caffè Mokambo Chieti: Saverio Bartoli 18 (2/5, 3/5), Michele Serpilli 16 (5/7, 2/8), Martino Mastellari 15 (2/3, 2/5), Darryl Jackson 9 (1/2, 2/5), Andrea Ancellotti 8 (4/7, 0/1), Terrence Roderick 7 (2/4, 1/3), Elhadji Thioune 4 (2/4, 0/0), Thomas Reale 1 (0/0, 0/1), Riccardo Febbo 0 (0/0, 0/0), Gabriele Spizzichini 0 (0/0, 0/0)



Novipiù Monferrato Basket: Kodi Justice 21 (3/7, 3/6), Niccolo Martinoni 13 (6/7, 0/2), Luca Valentini 11 (3/4, 1/1), Alvise Sarto 8 (0/2, 2/7), Gianmarco Leggio 5 (0/0, 1/4), Matteo Formenti 5 (1/2, 1/4), Lorenzo Mele 3 (0/0, 1/1), Aaron Carver 2 (1/6, 0/0), Quinn Ellis 0 (0/5, 0/3), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/2), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0)