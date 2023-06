Football Americano, 2^ Giornata Interdivisionali: SAINTS Padova vs GIAGUARI Torino

La partita non ha particolare significato per entrambe le squadre, entrambe già matematicamente sicure del primo (i Giaguari) e del secondo (Saints) posto nel proprio girone, e le implicazioni per la griglia dei playoff sono davvero minime.

Ultimo appuntamento stagionale per i Giaguari Torino per quanto riguarda la stagione regolare. I Torinesi andranno in trasferta a Padova nel secondo ed ultimo turno della fase interdivisionale, per rendere visita a quei Saints che hanno conquistato il secondo posto del girone B e che non incrociano i caschi con i Giaguari dal lontano 1991, stagione molto cara ai torinesi perché culminò con la vittoria del Super Bowl XI contro i Phoenix San Lazzaro.

I Giaguari sono in attesa di buone notizie da Ferrara, dove i Trappers Cecina potrebbero fare lo sgambetto alle Aquile regalando, così, ai gialloneri il passaggio diretto alle semifinali.

I patavini, dal canto loro, oltre al prestigio di battere una delle pretendenti al titolo, in caso di vittoria e contemporanea sconfitta dei Pirates contro i Redskins, scalerebbero un posto nel ranking andando a giocare presumibilmente a Cecina anziché rendere visita ai Giaguari nelle wild Card.

Risultati improbabili, certo, ma con la palla ovale la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

Indipendentemente da questi calcoli, comunque, i ragazzi di coach Harper andranno a Padova per fare bottino pieno e prepararsi adeguatamente ai playoff, poi si guarderanno gli altri risultati a bocce ferme.

Storicamente le partite tra Saints e Giaguari, tutte concentrate in quattro anni a fine anni ‘80 del secolo scorso, sono sempre state belle, dure, spettacolari e combattute, e sebbene la differenza tecnica tra le due compagini appaia sbilanciata verso i Giaguari, quella di domenica si preannuncia una partita comunque interessante.

Nelle ultime partite i Giaguari hanno dimostrato di avere acquisito una buona solidità mentale, caratteristica che ad inizio stagione non era affatto scontata, che gli ha permesso di gestire il finale della regular season con tranquillità, disputando partite solide sia in attacco che in difesa. Per non abbassare la guardia, cosa molto facile quando si hanno lunghe pause tra una partita e l’altra, coach Harper e coach Nendel hanno tenuto abbastanza sotto pressione sia l’attacco che la difesa, per farli arrivare pronti e carichi all’ultimo appuntamento prima dei playoff.

Prima di questa partita, i Giaguari saranno impegnati, venerdì e sabato, a Grosseto con le rappresentative di flag Under 13 e Under 15. Nella ormai abituale e splendida cornice della Principina di Grosseto, i giovani gialloneri cercheranno di conquistare il titolo nazionale di categoria nella final eight. Gli Under 13 se la vedranno, per le qualificazioni, con Vipers Modena, Rams Milano ed Elephants Catania, mentre la Under 15 dovrà affrontare i Mad Dogs Milano, i Seamen Milano ed i White Tiger Massa.