B1-F: Parella, che peccato! Contro Costa Volpino si va alla "bella"

Così come gara 1, anche la seconda sfida della serie di finale play-off di B1 femminile tra Volley Parella Torino e le bergamasche ha dato spettacolo e lasciato col fiato sospeso fino all'ultimo.

Questa volta sono le torinesi a recriminare qualcosa, soprattutto per un vantaggio di 7 punti (11-4) dilapidato nel corso del terzo set, quando Costa Volpino sembrava ormai alle corde e pronta alla resa.

Ma c'è anche tanto positivo da cui ripartire, anche perchè non c'è tempo per pensare e rimuginare sugli errori: la decisiva gara 3 andrà in scena già sabato sera, nuovamente sulle rive del lago d'Iseo.

In casa Parella resta la speranza di poter riportare la Serie A femminile a Torino città 36 anni dopo l'ultima volta (fu il CUS Torino nella stagione 86/87 a disputare l'ultimo campionato di A2 di una squadra cittadina al 100%) ma c'è anche un po' di rammarico per non essere riusciti a rendere i felici i tantissimi spettatori accorsi alla "Manzoni" per sostenere le ragazze e dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, che Torino ha una gran voglia di pallavolo.

Primo set molto equilibrato, deciso da pochi palloni. Dal 18-17, il Parella non riesce più a brekkare a differenza delle avversarie, che così si impongono al fotofinish 23-25.

Nel secondo invece entra subito forte in campo la squadra di casa che vola fino al 10-3. Le lombarde provano a reagire ma vengono sempre tenute a distanza, senza riuscire ad avvicinarsi a meno di 3 lunghezze. L'ultima volta sul 21-18, poi però l'ace di Polezzi cancella le residue speranze di rimonta bergamasche e il muro di Deambrogio su Tosi consegna il definitivo 25-19 alle biancorossoblu.

Anche nel terzo il Parella parte meglio e Costa Volpino sembra in crisi. Dall'11-4 però, un paio di situazioni aiutano le bergamasche a risolevarsi il morale e, a poco a poco, arriva la rimonta. Dal pareggio a 18, è completo blackout nel campo parellino e in due giri le lacuali chiudono 20-25, con un parziale di 9-21!

Situazione che ammazzerebbe anche un leone ma non le parelline che invece rientrano in campo più cariche che mai e nel quarto mettono in scena il set perfetto. E' ancora il turno a servizio di Polezzi a fare la differenza e le torinesi vanno sul 14-4 ma questa volta non lasciano spazio ai tentativi di rimonta lombardi e chiudono 25-12.

Si va quindi al quinto e i due muri di Polezzi e Mabilo, che portano il Parella 3-1, lasciano presagire ad un altro monologo. Invece si compatta Costa Volpino e mette in mostra tutta l'esperienza del suo roster. Sul 10-10 si spegne di nuovo la luce in casa Parella e le ospiti possono trionfare 10-15 e allungare così la serie, giocandosi tutto sabato sera tra le mura amiche.

VOLLEY PARELLA TORINO 2

CBL COSTA VOLPINO BG 3

Parziali (23-25, 25-19, 20-25, 25-12, 15-10)

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 8, Cicogna 16, Camperi 20, Damato 10, Mabilo 14, Deambrogio 10, Fantini (L). N.e: Tosini, Tapalaga, Fano, Tognoni, Tullio, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

CBL COSTA VOLPINO BG: Dell'Orto 5, Tosi 13, Pozzoni 18, Bordignon 6, Agazzi 7, Mazzoleni 18, Pacchiotti (L), Crespi 5, Rosso, Coulibaly, Tomasi 1. N.e: Seghezzi, Corna 1, Imperiali (L). All: Luciano Cominetti.

NOTE: Ace 6-7, Battute sbagliate 12-7, Ricezione 60% (27%)-47% (18%), Attacco 34%-33%, Muri 19-8, Errori 23-25.