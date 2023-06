Il CUS Torino Rugby dà il benvenuto al nuovo allenatore degli avanti Giampiero De Carli

L’anno appena trascorso ha messo in evidenza potenzialità importanti, mancanze e soprattutto la volontà di continuare a crescere.

Giampiero De Carli affiancherà coach Lucas D’Angelo alla guida del Primo XV del CUS Torino Rugby in qualità di allenatore degli avanti. Giampiero De Carli approderà a Torino dopo aver concluso il proprio rapporto professionale con il Rugby Calvisano.



«De Carli non ha bisogno di presentazioni – afferma Salvatore Fusco Responsabile del rugby cussino - è un professionista di livello riconosciuto in tutto il territorio nazionale dotato di grandi qualità sia personali che professionali. Quando il nostro DS Andrea Merlino mi ha palesato l’opportunità di poterlo avere a bordo del nostro progetto mi sembrava quasi impossibile e quando questa è diventata realtà, sono stato davvero soddisfatto. Siamo emozionati all’idea di averlo nel nostro team. A Giampiero De Carli non affidiamo solo una squadra, ma un progetto che sta dando i propri frutti. Per noi la cordata D’Angelo - De Carli sarà una pietra miliare sulla quale vogliamo basare il consolidamento del nostro progetto universitario in ottica di ottenere un continuo innalzamento del nostro livello. Ringrazio Giampiero per aver scelto di investire su di noi e gli faccio un sincero in bocca al lupo!»





Ecco la prima dichiarazione di coach De Carli: «Decidere quale sarà la prossima mossa per il proprio futuro non è mai semplice. Dopo essermi confrontato con la mia famiglia e con il loro pieno supporto, ho deciso di scegliere un progetto come quello del CUS Torino Rugby, Club a vocazione universitaria. Le motivazioni alla base della mia scelta sono per contro, piuttosto semplici: poter affrontare una nuova sfida e conoscere un mondo per me nuovo. Prendere in mano un progetto, affrontare una nuova sfida e fare ciò che amo, per me è un privilegio. Detto questo, un altro fattore che mi ha portato a scegliere il CUS sono state anche le persone con cui in questi mesi ho avuto il piacere di rapportarmi. Hanno dimostrato cortesia e una pazienza eccezionale, permettendomi di prendere una decisione con la giusta calma e consapevolezza. Sono sicuro che sarà un’esperienza dalla quale potrò apprendere molto».



Giampiero De Carli, dopo essersi distinto come atleta di livello italiano sia in Nazionale Italiana che nel Club del Rugby Calvisano con il quale ha vinto un titolo italiano e una Coppa Italia, ha iniziato la sua carriera di allenatore a 36 anni proprio nel Club lombardo. In seguito è stato Allenatore della Nazionale Italiana A in coppia con Guidi diventando poi la guida della prima squadra dell’Accademia Federale. In seguito al suo impegno con la federazione, ha proseguito la sua carriera di allenatore all’estero presso il Perpignan. Ritornato in Italia, dal 2013 ricopre il ruolo di allenatore degli avanti della Nazionale italiana. La stagione passata De Carli ha affiancato Coach Guidi in qualità di allenatore degli avanti del Rugby Calvisano.



Il progetto cussino continua a crescere anche e soprattutto grazie all’apporto delle professionalità che scelgono di investire in esso. L’arrivo di Giampiero De Carli darà un’ulteriore spinta al nostro progetto formativo e sarà il giusto valore aggiunto che ci serve per continuare a competere al massimo livello.

Quindi diamo il benvenuto a Giampiero e gli facciamo il nostro più grande in bocca al lupo!

