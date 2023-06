Bertram Derthona: verso gara 3 di semifinale contro la Virtus

Poco più di 24 ore al via di gara 3 di semifinale playoff contro la Virtus Segafredo Bologna per la Bertram Derthona, che scenderà in campo alle ore 21 di domani, venerdì 2 giugno.

L’analisi di coach Marco Ramondino è partita dalle due gare della Virtus Segafredo Arena: «Gara 2, seppur migliore di gara 1, non è stata sufficiente per questo livello: la cosa più chiara ed evidente quando si incontrano grandi squadre come la Virtus Segafredo Bologna è che gli errori e i passaggi a vuoto vengono fatti pagare. Questo è il grosso insegnamento da trarre per provare ad allungare la serie, limitando gli errori non forzati in quanto stiamo competendo a un livello talmente alto che i passaggi a vuoto vengono fatti pagare. In gara 3 dovremo avere una presenza e una continuità diverse».

«Non si può limitare tutto contro formazioni come la Virtus Bologna – conclude il capo allenatore bianconero – e certe scelte che facciamo contro alcuni giocatori ci espongono ad altri tipi di soluzioni. A livello di gioco interno e con determinate scelte possiamo soffrire, ma nelle prime due gare non è un solo aspetto che ci ha fatto male. Inoltre, in gara 2, non abbiamo giocato in modo fluido in attacco tra primo e secondo quarto».

Bertram Derthona comunica che, ad eccezione di Semaj Christon e Grant Basile, tutti i giocatori sono a disposizione di coach Ramondino per gara 3 di semifinale.