Grizzlies Torino: il punto sulla stagione

Il “giro di boa” è quella fase in cui si raggiunge una prima tappa di un percorso e da lì si comincia a guardare in direzione del traguardo. Ogni anno, a livello giovanile, c’è un giro di boa che si chiama Torneo delle Regioni, è così importante che tutti i campionati si fermano; centinaia di ragazzi e ragazze vanno a rappresentare le proprie regioni sui campi, mentre migliaia da casa ne seguono le gesta.

Quest’anno la regione ospitante sarà la Toscana, e, ad arrivare fino a lì in rappresentanza del Piemonte, saranno 80 atleti selezionati tra circa 250 iniziali. Tutti quanti hanno sudato, sperato, sofferto o gioito per la convocazione raggiunta o mancata. Dietro a tutto questo movimento ci sono staff impressionati di tecnici e dirigenti che sacrificano tempo e spesso giorni di ferie per far si che l’evento sia realizzabile.

Come ogni anno, anche i Grizzlies hanno dato un grosso contributo alla composizione degli organici e, per la prima volta nella storia, saranno presenti nelle rappresentative femminili con ben 3 atlete: Emma, Greta e Chiara; è una grande soddisfazione se pensiamo che il Softball è solo al suo secondo anno di vita per la franchigia dei torinesi.

A livello maschile sono invece sette gli atleti Grizzlies (Andrea, Riccardo, Corrado, Giacomo, Andrea, Marco, Luca) che nelle categorie Junior e Senior si batteranno per un titolo regionale. Discorso a parte merita invece una figura che dei Grizzlies è bandiera da lungo tempo: Maurizio Giarola, ancora una volta nominato coach in una rappresentativa baseball regionale (junior league) a conferma del suo valore tecnico ma, speciale nelle capacità relazionali con le giovani promesse. Le sfide sul campo inizieranno venerdi 2 giugno e si concluderanno domenica 4, con l’attribuzione di 5 titoli di categoria (2 per il softball e 3 per il baseball), oltre al trofeo per la regione con il miglior piazzamento d’insieme.

Sempre a proposito di “giro di boa”, ma parlando questa volta di adulti, ha già svoltato il Campidonico nel campionato di serie A. Sfiorata per una solo partita di distacco la Poule Scudetto, la fase di post season sarà finalizzata a decidere chi sarà testa di serie nel ranking 2024 e chi retrocederà in serie B.

Nella prima giornata di gioco, subito una brillante vittoria contro il BBC Grosseto, una delle pretendenti alla vetta della classifica finale. 11- 3 la vittoria in gara 1 mentre la partita serale non si è disputata per pioggia. Il Campidonico sarà nuovamente in campo venerdi 2 giugno contro il Padule di Sesto Fiorentino. Sarà pertanto un week end in stile “tutto il baseball minuto per minuto” con collegamenti alternati tra i diamanti della Toscana e lo Stadio Passo Buole.

Infine un breve cenno a Casa base-B5, il progetto speciale Grizzlies; lunedi 5 Giugno i bimbi festeggeranno la fine del primo corso, sfidando sul campo i propri genitori. Sarà l’occasione per brindare insieme in attesa di ripartire con il nuovo anno scolastico, ma non senza dimenticare della raccolta fondi per la Rete del Dono a questo link.