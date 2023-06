Bertram Derthona: il pubblico delle grandi occasioni in Gara 3

L’atmosfera delle grandi occasioni e il calore del proprio pubblico accompagneranno la Bertram Derthona nella gara 3 di semifinale playoff contro la Virtus Segafredo Bologna in programma domani, venerdì 2 giugno, alle ore 21 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

Lo spettacolo, in campo e sugli spalti, sarà degno di una sfida di questa importanza: la Società comunica infatti di avere esaurito i biglietti in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato, ad eccezione di alcune sedute nel settore ospiti che saranno in vendita presso la biglietteria del PalaEnergica a partire dalle ore 19 di domani. Il costo di questi biglietti è pari a 26 euro. Il PalaEnergica va verso il sold out assoluto, per una gara da non perdere.