Finale U19 - Olimpo vince Gara 1 in un Pala Langhe gremito

In una splendida cornice di pubblico, con gli spalti gremiti di ragazzi, bambini e famiglie in maglietta rossa, i padroni di casa provano a prendere il comando 6-2, ma gli ospiti replicano (8-10) e si portano anche sul +3 (15-18) bucando la pressione difensiva avversaria. Al decimo, però, l’Olimpo sorpassa: 19-18.

Si riparte con un nuovo blitz acajotto (19-23), ma i langaroli crescono in difesa e trovano il primo break importante di serata: 34-27. Ancora una volta Fossano non si dà per vinta e risale a -4 (37-33), poi Alba trova un 10-0 che chiude il primo tempo sul 47-33.

Nella ripresa l’Olimpo riesce ad alzare le marce sui due lati del campo e la forbice si apre sempre più. Tutto parte sempre dalla difesa, dopo due palle recuperate di fila gli albesi sfondano il muro del +20 (61-39) ed al trentesimo è 61-41.

La gara è ancora lunga e le aquile tengono alto il ritmo: recuperi, contropiedi ed anche alcune triple pesanti. Questa è la ricetta di un’ultima frazione da 32 punti che archivia la gara d’andata sul 93-56! Festeggia il numeroso pubblico del Pala Langhe che ha tifato per i ragazzi di coach Violardo per tutta la gara.

Un mattone importante è stato posto, ma servirà dare tutto anche nella gara di ritorno per conquistare il titolo. Si va a Fossano, giovedì prossimo.

Olimpo 93

Fossano 56

Parziali (19-18, 28-15, 14-8, 32-15)

Olimpo Basket Alba Italiana Assicurazioni: Spellecchia 4, Toppino 6, Nardin 8, Cielo 7, Maggiorotto, Iudicello 5, Mitev ne, Tonini Bossi ne, Uko 32, Careglio 8, Cramaroc 23. All. Violardo. Acc. Ferrari.