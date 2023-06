Monferrato Basket: domani Gara 3 al PalaEnergica Paolo Ferraris

Dopo un inizio di partita in favore dei monferrini, al rientro dall'intervallo lungo la squadra di coach Stefano Rajola ha cambiato spartito ed è riuscita a ribaltare l'inerzia della gara trascinati da Serpilli, Bartoli e Mastellari.

Ora la serie si sposta in Monferrato, sabato 3 giugno alle ore 20.30 andrà in scena al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato Gara 3, mentre lunedì 5 giugno, stesso orario, si disputerà Gara 4.

I tre giorni di sosta sono serviti ai ragazzi di coach Stefano Comazzi per resettare ed analizzare al meglio cosa non ha funzionato nel terzo periodo di martedì. Bisogna ripartire da lì, recuperando al meglio le energie sia fisiche che mentali nella settimana più determinante di tutta la stagione sportiva. Saranno valutate le condizioni di Quinn Ellis che ha accusato una forte contusione nell'ultima partita.

Il Club ricorda che Gara 3 sarà omaggio per tutti gli abbonati, i quali dovranno recarsi al Monferrato Basket Store per ritirare il tagliando di accesso alla suddetta partita. Gara 4 sarà omaggio per tutti i tifosi, anche in questo caso bisognerà passare allo Store per ritirare il proprio biglietto.

INFO BIGLIETTERIA

Orari biglietteria presso Monferrato Basket Store: venerdì 2 giugno dalle 17 alle 19, sabato 3 dalle 10 alle 12.30 e a partire dalle ore 18.30.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.