Torino ’81: è arrivata l’ora di gara 2, domani il ritorno contro la Roma Vis Nova!

Mercoledì i ragazzi di coach Alessandro Calcaterra hanno avuto la meglio sui torinesi con un perentorio 15-6 e domani hanno l’occasione di chiudere la serie e festeggiare la promozione, ma ci sarà una Torino ’81 diversa dalla partita di Monterotondo che farà di tutto per vincere e andarsi a giocare la “bella” in casa dei romani.

Il tecnico Simone Aversa presenta il match: «Domani tutti convocati in piscina! Sono sicuro che domani i ragazzi metteranno in acqua tutte le energie per dimostrare che siamo all’altezza di questa finale che ci siamo conquistati meritatamente. Questa è una partita da giocare, abbiamo regalato fin troppo alla Roma Vis Nova.

La gara si disputerà alle ore 17.45 di sabato 3 giugno alla Piscina Monumentale di Torino e sarà disponibile live streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

FINALE PLAY-OFF SERIE A2M:

Reale Mutua Torino ’81 Iren – Roma Vis Nova (0-1)

R.N. Florentia – Spazio R.N. Camogli (0-1)