Giaguari Torino: conclusa a Grosseto la stagione junior del flag football

La due giorni di Grosseto che ha concluso la stagione junior del flag football italiano, ha portato in dote un quarto ed un sesto posto alle compagini Under 13 e Under 15 dei Giaguari Torino. Un piccolo passo indietro rispetto al 2022, che vide i Giaguari classificarsi secondi con la Under 17 (quest’anno assente) e terzi con Under 13 e Under 15), ma comunque un buon risultato e la conferma che il settore giovanile dei torinesi è vivo e vegeto e continua a produrre giocatori di buon livello.

La Under 13, dopo aver battuto gli Elephants Catania nella prima partita della giornata di qualificazione venerdì, ha superato agilmente anche l’ostacolo Rams Milano, campioni in carica di categoria, andando a conquistare la qualificazione alla poule 1/4 posto con un soffertissimo pareggio contro i coriacei Vipers Modena.

Nella giornata di sabato, una spettacolare semifinale risolta per un solo punto, ha proiettato i Panthers Parma in finale (che poi andranno anche a vincere) lasciando ai Giaguari la finalina per il 3/4 posto. Completamente svotati di energie mentali ancor prima che fisiche, i Giaguari si sono lasciati travolgere dai Rams Milano che hanno così conquistato il podio.