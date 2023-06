GGS Basketball Project alle Finali Nazionali U15 Eccellenza

Nonostante l’uscita ai quarti di finale, quella vissuta dai ragazzi del GGS Basketball Project alle Finali Nazionali Under 15 Eccellenza è stata una straordinaria esperienza, l’ennesima in questo primo anno di collaborazione tra B.C. Gators, Granda College Cuneo e Pallacanestro Saluzzo.

Dopo un percorso quasi perfetto in campionato (solamente due le sconfitte in tutta l’annata), la squadra del duo Di Meo/Nicola ha partecipato all’Interzona a Bergamo ottenendo la seconda posizione nel girone, utile ad accedere alle Finali Nazionali in programma a Pescara.

Dal 29 maggio, infatti, la formazione GGS ha partecipato al girone di qualificazione nazionale con Virtus Bologna, Varese Academy e Siena: il primo match contro la Virtus ha permesso di vedere in campo tanta qualità, con i ragazzi cuneesi che sono stati beffati solo allo scadere, perdendo di un solo punto. Da segnalare la prestazione monstre di Giulio Vergnaghi che ha messo a referto ben 40 punti e 18 rimbalzi: probabilmente la miglior prestazione individuale di queste finali.

Nel secondo match contro Varese i GGS han dovuto soccombere alla potenza avversaria, alimentata da ben due giocatori “fuori categoria” a cui si è aggiunto l’infortunio di Vergnaghi che ha ridotto notevolmente le soluzioni offensive dei GGS. Nel terzo e ultimo decisivo match contro Siena, i ragazzi si sono compattati mettendo in campo una bella prestazione e ottenendo l’accesso agli ottavi di finale.

Agli ottavi, contro Cus Firenze, tutti i giocatori hanno fornito il proprio contributo, in particolare da segnalare le prestazioni di Ficetti, Di Meo e Barra che hanno trascinato la squadra ai quarti contro Stella Azzurra. Nel turno successivo, i GGS hanno dovuto affrontare una squadra attrezzata, che ha inserito anche due giocatori stranieri: è stata comunque una partita giocata sull’equilibrio, con Bertaina e Di Meo che hanno portato i GGS sul +10. La press zone di Stella Azzurra ha però permesso di portare il match al supplementare, dove gli avversari son riusciti a ribaltare definitivamente il risultato.

Quello ottenuto a Pescara resta comunque un risultato straordinario, raggiunto dopo un solo anno di lavoro con soli giocatori italiani: «Abbiamo raggiunto un livello molto alto, selezionando i migliori prospetti delle rispettive squadre e sicuramente proseguiremo con questo progetto – il commento del presidente dei Gators Francesco Nasari -. I ragazzi hanno vissuto una bellissima esperienza, sia di vita che sportiva, così come era stato per il torneo EYBL: ora ancora un ultimo appuntamento per giocarci l’accesso alle Final Four del campionato Under 17 Gold, sperando di recuperare tutti i ragazzi che hanno giocato cinque match in cinque giorni. Tengo inoltre a ringraziare gli sponsor che hanno contribuito all’organizzazione della trasferta e che hanno supportato il nostro progetto: Aceper e Studio Iniziativa».