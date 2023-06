Oleggio Junior Basket campione regionale U17 Silver

Campioni regionali. La stagione 2022/2023 targata Oleggio Junior Basket giunge quasi al termine in modo splendido: la formazione Under 17 Silver conquista a Farigliano contro i padroni di casa il titolo regionale. Nella gara, di andata e ritorno, gli Squali di coach Alessandro Mattea hanno vinto fra le mura di casa 82-60 con una prestazione eccellente e la sconfitta di oggi, domenica 4 giugno, in terra cuneese 55-42 non ha assolutamente guastato la festa, anzi. La squadra, che durante la stagione si è avvalsa anche dell’aiuto di qualche atleta sotto età, ha compiuto un percorso di forte crescita, giocando una fase top da prima in classifica e conquistando passo dopo passo la finale.

«Una felicità immensa. Questo gruppo ha meritato la vittoria per il cammino che ha fatto durante l’anno. I ragazzi sono cresciuti sia nella gestione del gioco, sia nelle letture, nell’intensità, ciascuno ha messo il proprio mattoncino. Grazie a Fra Introini che ci ha aiutato tanto durante l'anno e che nelle finali è stato con noi in panchina. Faccio i complimenti a Farigliano che ha una formazione solida, ma i nostri ragazzi ne meritano oggi tanti di più, - dice coach Mattea - siamo partiti faticando nel recuperare il gap fisico con le altre squadre, i ragazzi hanno ascoltato tanto. Quella di oggi a Farigliano è stata una bella lotta, noi siamo stati un po’ contratti e nervosi ma festeggiamo».

Una dedica speciale: «È un titolo che dedichiamo ai 50 anni della società, a Luciano Giani e mi permetto, - continua il coach - anche al mio papà che guarda da lassù. Sono stra felice per i ragazzi, per il mio vice Andrea Pilotti e rivolgo un grazie speciale a Maurizio Bonelli e a Stefano Colombo per la presenza e il supporto. Bravi a tutti i nostri ragazzi».