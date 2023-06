FIBS Piemonte: un argento ed un bronzo dal Torneo delle Regioni

Si è chiusa un'emozionante edizione del Torneo delle Regioni , che in Toscana ha visti protagonisti il baseball ed il softball giovanile . La spedizione piemontese torna a casa con due bellissime medaglie al collo, un argento ed un bronzo , conquistate dalle formazioni U15 baseball e softball , il quinto posto della U13 softball , il settimo della U18 baseball ed in ultimo non per importanza il nono della U12 baseball .

Junior League Baseball: La JLB si è fermata ad un passo dalla vittoria. Durante la finale del torneo giocata a Grosseto contro l'Emilia, visto l’iniziale 3-0 a favore ad un certo punto abbiamo anche sperato nel successo, ma come ha detto a fine gara il manager Spataro Filippo ha perso forse la paura di vincere. Fatali gli errori in difesa nel momento clou del match. Nulla però si può imputare ai ragazzi che sono stati tutti encomiabili. Forse ai manca un premio individuale, ma queste valutazioni le lasciamo agli altri.

Little League Baseball: La U12 di Livia Bianco è stata prima sfortunata nel sorteggio del girone, poi disturbata dalla pioggia caduta ad Arezzo. Non deve servire come scusante, ma gestire le dinamiche di un gruppo in una manifestazione così breve non è facile. Il tabellone è stato più volte spostato. Perse le partite del girone, i piccoli piemontesi si sono riscattati nei successivi match, Bella la vittoria all'ultimo respiro con la Sardegna. Sabato annullata la finale per il 9° posto, domenica mattina ha visto comunque la Puglia ed il Piemonte scendere in campo per qualche scambio ed i saluti finali.