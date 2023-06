Club76 Playasti, quinto posto ai Campionati Nazionali

Al Pala Abramo di Catania, infatti, è andata in scena la finale 5°/6° posto tra il Playasti e Busnago Volley Team, conclusosi con un perentorio 3-1 per le ragazze astigiane. Una vittoria in rimonta che decreta il Playasti quinta Under 16 migliore d'Italia.

Non possono che esprimere una grande soddisfazione le parole di Stefano Gay, responsabile tecnico Club76: «Le splendide ragazze di coach Asola ancora una volta non hanno deluso e hanno saputo reagire a un inizio in salita. La sconfitta netta contro una Anderlini in fiducia e reduce dalla vittoria del girone di qualificazione avrebbe potuto annientare le nostre ambizioni. La squadra, invece, ha saputo riprendersi, vincendo dapprima con Piacenza, lottare per lunghi tratti alla pari nei quarti di finale con i neo campioni d'Italia di VolleyRo, rimontare in una partita al cardiopalma l'Arena Volley Leonardi e battere nella propria finale Busnago».

«Con il quinto posto della 16 ai nazionali di Catania, il Club76 suggella una stagione da incorniciare – aggiunge Gay - Dopo il terzo posto con la 18 era infatti importante riconfermarsi: e ciò e? avvenuto, a testimonianza di un progetto che, tramite idee, lavoro e programmazione, ha imparato a stare al passo delle grandi d'Italia. Siamo però consapevoli che i risultati agonistici di per sé perdano di significato se non accompagnati da un'importante crescita sportiva, che rimane per noi il principale faro da seguire. E a tal proposito ciò che ci trasmette più soddisfazione è l'importante miglioramento avuto da tutte le ragazze in quest'ultima stagione, come quello esponenziale avuto da Roberta Reano, che nell'ultimo periodo le ha permesso di essere dapprima convocata al Centro Pavesi e ora protagonista a Catania. Resta tanto ancora da fare. Senza sentirsi appagati, continuiamo a metterci in gioco».

IL TORNEO LUCA CAFAGNA

Parallelamente l'Under16 Silver è stata impegnata nel fine settimana nell'ambito del XI Torneo Luca Cafagna Basket e Volley U16F, in scena nei palazzetti di Venaria Reale e Borgaro Torinese.