Moto club Alfieri ancora in prima linea nelle gare del weekend

Weekend intenso, reso ancor più complesso dal maltempo, per i piloti del moto club Alfieri di Asti,

impegnati a Rivanazzano Terme (Pavia), per la terza tappa del Campionato italiano enduro

Under23/Senior.

Lo staff dell’Alfieri, infatti, è stato anche impegnato a supporto del moto club Valle Staffora per la

preparazione del tracciato.

Ottimi i piazzamenti dei piloti. Terzo posto per Sabrina Lazzarino nella categoria Femminile.

Quarto posto per Gabriele Doglio nella categoria Cadetti, nono Alessio Berger. 12esimo posto per

Lorenzo Tornari nella Junior 125, 15esimo Giacomo Tambussi nella Junior 450. Sesto posto per

Alberto Caronni nella Senior 250 2 tempi, seguito al 17esimo posto da Cristian Tosonotto. 17esimo

posto per Davide Gallo nella Senior 300, mentre Filippo Alutto ha chiuso 11esimo nella categoria

Senior 250 4 tempi.

Fari puntati soprattutto sui piloti Gabriele Doglio, che si attesta al quinto posto nella classifica

parziale di campionato nella Cadetti 125 con 32 punti, seguito da Alessio Berger con 24. Anche

Sabrina Lazzarino, dopo le ottime prestazioni, blinda il terzo posto in classifica parziale di

campionato, con 43 punti.

Parallelamente il moto club Alfieri è stato rappresentato anche alla quinta e sesta prova del

Campionato italiano Motorally, che si sono disputate nel weekend in Umbria. A portare i colori

dell’Alfieri il pilota Maurizio Manca. Erano oltre 230 in totale i piloti iscritti, che si sono sfidati in

una intensa due giorni di gara. 190 i km della prima giornata, con due prove speciali (di 37 e 28

km). Nella seconda giornata, invece, sono stati 169 km, con due prove speciali da 22 e 35 km.

Manca ha chiuso al 33esimo posto nella classe D-450.