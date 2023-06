Finale C Gold Gara 1: BEA Chieri-Gulliver Derthona

A 40 minuti dalla possibile Serie B Interregionale. E’ la condizione invidiabile in cui si è messo il Gulliver Supermercati Derthona Tortona con la vittoria nella gara-1 della finale-playoff della Serie C Gold ligure-piemontese.

Per la terza volta nelle tre serie-playoff la giovane formazione tortonese, tutta composta dall’U19 Eccellenza del Derthona Basketball Lab, ribalta subito lo svantaggio del fattore campo e va a sbancare il PalaGialdo di BEA Chieri, battuta 74-65 nel match inaugurale della finale che mette in palio la quinta e ultima promozione nel nuovo campionato che verrà inaugurato dalla prossima stagione. Mercoledì sul parquet di casa del PalaCamagna il quintetto allenato da Federico Tosarelli avrà il primo “tournament-point” per festeggiare il sogno Serie B ed evitare che gli ospiti di Francesco Conti allunghino alla “bella” in programma nuovamente a Chieri in virtù del loro miglior piazzamento in regular season.

I Leoni bianconeri - che avevano già espugnato il PalaGialdo nella fase regolare del massimo torneo regionale - hanno legittimato il successo conducendo per la stragrande maggioranza del tempo una gara molto fisica e intensa, nella quale hanno chiuso in vantaggio tutti i i primi tre quarti e mostrato ancora una volta grande maturità nel respingere l’assalto finale dei padroni di casa. A ergersi a condottiero dei suoi Pietro Lisini, fondamentale nel momento più delicato del quarto periodo a mettere due triple in fila di personalità per ridare l’inerzia del match al Gulliver.

Ora si cercherà di chiudere il discorso con la gara-2 in programma mercoledì 7 giugno alle 20:30 sulle tavole amiche del Camagna, con ingresso gratuito e diretta streaming dell’incontro sulla pagina Facebook del Derthona Basketball Lab. Obiettivo, coronare il sogno della salita nel quarto campionato nazionale. Target opposto per gli ospiti in arrivo dall’hinterland torinese, che proveranno a restituire lo sgarbo di gara-1 e giocarsi la promozione al PalaGialdo nella gara-3 di domenica 11 giugno alle ore 19:30.

BEA Chieri 65

Gulliver Supermercati Derthona Tortona 74

Parziali (15-19, 35-40, 51-56)

BEA: Mosca 9, De Mita ne, Giacomelli 8, Orsi ne, Colli 7, Scalzo 13, Tulumello 4, Stiffi 2, Molinario 5, Gile 2, Drame 6, D’Arrigo 9. All. F. Conti.

Derthona: Tandia 5 (10 rb, 3 rec) Tambwe 5, Biaggini 11 (3/7 da tre, 8 rb), Baldi 9 (6 ast), P. Lisini 17 (4/5 da due, 3/4 da tre), Zonca 2, Moro ne, Farias 8 (3 rec), Errica 12 (5 ast), Armanino ne, R. Bellinaso 5, Jankovic. All. Tosarelli, ass. Censurini, Palumbo.

Arbitri: Pirazzi e Quattrocchi.