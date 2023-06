Gators: il recap della settimana

Nonostante l’uscita ai quarti di finale, quella vissuta dai ragazzi del GGS Basketball Project alle Finali Nazionali Under 15 Eccellenza è stata una straordinaria esperienza, l’ennesima in questo primo anno di collaborazione tra B.C. Gators, Granda College Cuneo e Pallacanestro Saluzzo.

Dopo un percorso quasi perfetto in campionato (solamente due le sconfitte in tutta l’annata), la squadra del duo Di Meo/Nicola ha partecipato all’Interzona a Bergamo ottenendo la seconda posizione nel girone, utile ad accedere alle Finali Nazionali in programma a Pescara.

Dal 29 maggio, infatti, la formazione GGS ha partecipato al girone di qualificazione nazionale con Virtus Bologna, Varese Academy e Siena: il primo match contro la Virtus ha permesso di vedere in campo tanta qualità, con i ragazzi cuneesi che sono stati beffati solo allo scadere, perdendo di un solo punto. Da segnalare la prestazione monstre di Giulio Vergnaghi che ha messo a referto ben 40 punti e 18 rimbalzi: probabilmente la miglior prestazione individuale di queste finali.

Nel secondo match contro Varese i GGS han dovuto soccombere alla potenza avversaria, alimentata da ben due giocatori “fuori categoria” a cui si è aggiunto l’infortunio di Vergnaghi che ha ridotto notevolmente le soluzioni offensive dei GGS. Nel terzo e ultimo decisivo match contro Siena, i ragazzi si sono compattati mettendo in campo una bella prestazione e ottenendo l’accesso agli ottavi di finale.

Agli ottavi, contro Cus Firenze, tutti i giocatori hanno fornito il proprio contributo, in particolare da segnalare le prestazioni di Ficetti, Di Meo e Barra che hanno trascinato la squadra ai quarti contro Stella Azzurra. Nel turno successivo, i GGS hanno dovuto affrontare una squadra attrezzata, che ha inserito anche due giocatori stranieri: è stata comunque una partita giocata sull’equilibrio, con Bertaina e Di Meo che hanno portato i GGS sul +10. La press zone di Stella Azzurra ha però permesso di portare il match al supplementare, dove gli avversari son riusciti a ribaltare definitivamente il risultato.

Quello ottenuto a Pescara resta comunque un risultato straordinario, raggiunto dopo un solo anno di lavoro con soli giocatori italiani: «Abbiamo raggiunto un livello molto alto, selezionando i migliori prospetti delle rispettive squadre e sicuramente proseguiremo con questo progetto – il commento del presidente dei Gators Francesco Nasari -. I ragazzi hanno vissuto una bellissima esperienza, sia di vita che sportiva, così come era stato per il torneo EYBL: ora ancora un ultimo appuntamento per giocarci l’accesso alle Final Four del campionato Under 17 Gold, sperando di recuperare tutti i ragazzi che hanno giocato cinque match in cinque giorni. Tengo inoltre a ringraziare gli sponsor che hanno contribuito all’organizzazione della trasferta e che hanno supportato il nostro progetto: Aceper e Studio Iniziativa».

U15 GOLD

AUXILIUM QUINTUM TORINO 47

ABC SERVIZI GATORS 63

Parziali (16-6, 14-23, 45-47)

ABC SERVIZI Gators: Mosso S, Mosso G 2, Crosetto 18, Bosio, Graziano 2, Botta C 6, Botta A 7, Ambrogio 12, Iacuzzi 3, Mellano, Chiarlo 11, Paonne 2. All.: Racca, Ass.: Marengo.

Auxilium Torino: Pescara 7, Vitale 8, Caruso 5, Nadaiutti 7, Vettorato, Maccario, Piombi 3, Napetta 4, Martino, Wang 8, Giambelli 5. All.: Bronzin, Ass.: Maccario

Ultima trasferta di campionato per i giovani bianco-verdi che scendono sul parquet dell’Auxilium Quintum Torino per cercare di conquistare matematicamente la Coppa del campionato Under 15 Gold: una vittoria darebbe ai ragazzi di Racca-Marengo la matematica certezza di portare a casa il primato in questa seconda fase del campionato.

E vittoria è stata!

Non senza fatica però: la partita inizia subito in forte salita per gli Alligatori che lasciano il cervello scollegato per quasi tutto il primo tempo. A nulla valgono i continui time out chiamati dalla panchina per cercare di scuotere dal torpore i ragazzi.

Nel primo periodo i punti segnati dai bianco-verdi sono solo 6, fatti con una fatica immensa ad attaccare il canestro avversario ben difeso da un’area molto affollata. Per contro i locali trovano con facilità la via del canestro grazie ad amnesie difensive dei ragazzi saviglianesi che permettono facili conclusioni ai padroni di casa.

Nel secondo periodo la musica non cambia, anzi: sono i locali a trovare una serie impressionante di conclusioni dalla distanza che demoralizzano in partenza ogni tentativo di rientro da parte degli ospiti. Il divario nel punteggio diventa rapidamente preoccupante fino al 30 a 15 del 17’ minuto di gioco.

È proprio qui, a 3 minuti dalla pausa lunga, che qualcosa scatta nella testa dei Gators che cominciano a difendere molto forte fin dalla metà campo ospite e recuperando palloni riescono ad attaccare il ferro con facilità, concedendo per contro pochissime occasioni di tiro ai torinesi. Il parziale di questi minuti finali del periodo è di 0-14 che riapre la partita e si va al riposo sul 30 a 29.

Il terzo periodo vede l’inerzia mantenersi nelle mani dei Gators che non si fanno più sorprendere dagli attacchi torinesi e riescono a mettere il naso avanti nel punteggio grazie ad una coralità d’attacco che non si era vista nei primi due quarti di gioco.

I locali, per cercare di arginare una situazione che si sta facendo preoccupante, adottano una difesa a zona 2-3: mai scelta fu più sbagliata! I bianco-verdi vedono moltiplicarsi gli spazi di attacco verso il canestro avversario e concretizzano ogni giocata con azioni corali che coinvolgono tutta la squadra. Il parziale finale è di 16 a 2 che chiude partita e campionato.

«E’ stata una partita di difficile interpretazione per quasi tutto il primo tempo. Poi i ragazzi si sono come risvegliati da un lungo sonno e hanno cominciato a giocare come sanno fare e questo ci ha permesso prima di rientrare e riaprire il match e poi di allungare nel punteggio giocando un’ottima pallacanestro nell’ultimo periodo. Con questa vittoria conquistiamo il trofeo Coppa del campionato Under 15 Gold bissando il successo dello scorso anno: questo ha un significato particolare per tutto il percorso che questi ragazzi hanno fatto quest’anno: hanno profuso un impegno costante durante tutta la stagione e si sono meritati pienamente questo risultato. La vittoria della Coppa la dedichiamo al nostro Leo che sta attraversando un momento difficile ma che, ne siamo certi, tornerà presto tra noi e festeggeremo assieme questo percorso di cui lui è stato uno dei protagonisti» il commento dei coach alla fine del match.

Prossimo incontro: ,artedì 06/06/2023 ore 19.30, ABC SERVIZI Gators – Galliate (Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)).

ABC SERVIZI GATORS 56

COLLEGNO 50

Parziali (16-13, 22-22, 39-39)

ABC SERVIZI Gators: Mosso S 2, Mosso G, Crosetto 9, Bosio, Graziano, Botta C 7, Botta A, Ambrogio 11, Iacuzzi 8, Mellano 2, Chiarlo 11, Paonne 6. All.: Racca, Ass.: Marengo

Collegno: Nuzzo 23, Robba, Marenco, Janni, Morra, Rostagno 2, Guzzon 9, Tempo 12, Galvano, Guardabascio 4, Cardone, Sacco. All.: Bianco, Ass.: Marenco