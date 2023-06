CUS Torino Hockey Prato Campione d’Italia U21 Femminile

Le ragazze del CUS Torino Under 21 sembrano non avere rivali e conquistano il loro quarto scudetto consecutivo (secondo su prato oltre ai due indoor) sbaragliando la concorrenza di Butterfly Roma, Lorenzoni Bra, Argentia e Hc Riva nelle finali di questi weekend a Torino.

Un dominio assoluto a partire dalla prima gara, vinta 6-0 contro l'Argentia grazie alla tripletta di Chiara Di Bella e ai gol di Giuliana Sirchia, Alessia Giuliana e Giorgia Chiariello. Poi il netto 11-2 sull'Hc Riva, finalista lo scorso anno. Poker di gol per una scatenata Chiara Di Bella, premiata a fine torneo come capocannoniere del torneo, doppiette di Giuliana Sirchia e Francisca Eschoyez e centri individuali per il capitano Maria Chiara Mulas, Giulia Bosco e Alice Regis.

Decisiva è stata però la vittoria di sabato mattina contro il Butterfly per 2-0 (Di Bella e Eschoyez) con un risultato che sarebbe anche potuto essere più rotondo.

Interrotta per impraticabilità del campo dopo appena 7 minuti sul punteggio di 1-0 per il CUS (rete di Eschoyez) l'ultima gara del torneo contro la Lorenzoni Bra, già battuta 11-0 e 7-0 nel girone eliminatorio, ininfluente per la classifica finale.

Le cussine cannibalizzano anche i premi individuali con Chiara Di Bella regina delle marcatrici con 8 gol fatti, Silvia Omegna ancora una volta eletta miglior portiere della manifestazione e Giuliana Sirchia scelta dalla giuria di allenatori e arbitri come miglior giocatrice.

Si chiude così una stagione che ha visto le biancoblu mettere a segno 48 reti a fronte delle appena 3 subite e prosegue l'imbattibilità in categoria tra prato e indoor che dura da ormai due anni (13 giugno 2021) e un ruolino di marcia che negli ultimi 5 anni (dal 18 gennaio 2018) ha visto le cussine perdere appena due partite.

E' il settimo allora nazionale del settore femminile, tutti conquistati sotto la guida tecnica di Lyudmyla Vyhanyaylo, che si conferma uno dei tecnici più vincenti della recente storia dell'hockey femminile italiano.