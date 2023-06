Finali Nazionali CSI: 19 medaglie per la ValleBelbo Sport a Lignano Sabbiadoro

La società natatoriamente nicese, arrivata a Lignano Sabbiadoro per le Finali Nazionali del Campionati CSI di Nuoto con 22 atleti, ha ottenuto uno straordinario bottino: il team che svolge l’attività quotidiana presso il centro sportivo Orangym ed è stato condotto e supportato da Pino Palumbo (Direttore Tecnico) e Adele Corapi (preparatrice atletica della squadra che segue direttamente a bordo vasca gli Esordienti B) ha raccolto 19 medaglie, 8 ori per altrettanti titoli italiani, 9 argenti e 2 bronzi, classificandosi all’ottavo posto nella graduatoria per società.

Come anticipato, non sono mancati i successi pieni nelle prove individuali che hanno assegnato le medaglie nazionali. Tripletta d’oro per Lucia Tassinario (Juniores), a segno in 50 e 100 farfalla (28”26, 1’02”74) e nei 50 dorso (30”72). Francesca Gallione (Juniores) sale tre volte sul podio, centrando l’oro in 50 e 100 rana (35”16, 1’18”13) e la medaglia di bronzo nei 50 farfalla (31”15). Titolo italiano individuale anche per Elisabetta De Santi (Ragazze) che domina i 50 farfalla (31”20) e conquista l’oro, mentre è due volte d’argento in 50 e 100 sl (29”33, 1’03”20). Due podi per Elisa Ferrari (Ragazze): suo il titolo nazionale nei 50 sl (29”07) mentre nei 100 sl (1’04”33) centra la medaglia di bronzo (è anche quarta nei 50 rana). La carrellata dei titoli italiani CSI si completa con lo splendido successo nella 4x50 sl Ragazzi femmine (Ferrari, De Santi, Vola e Palumbo) quartetto che centra la medaglia d’oro in 2’00”22, crono di assoluto rispetto che certifica il livello raggiunto dal team ValleBelbo Sport.

Si sono rese protagoniste assolute a Lignano Sabbiadoro anche Federica Ferraris (Senior), argento nei 50 sl (29”19) e nei 50 farfalla (31”01) e quarta nei 100 rana, Camilla Palumbo (Ragazze), argento in 50 e 100 rana (39”23, 1’29”52), quinta nei 200 misti, Maddalena Bertelli (Esordienti A), argento nei 50 e 100 dorso (35”68, 1’17”17), e Sarah Messina (Esordienti A) argento nei 50 sl (31”44), quinta nei 100 sl.

Pur chiudendo le rispettive gare ai piedi del podio, hanno siglato interessanti prestazioni Mattia Tammaro (Esordienti A), quarto nei 100 sl e quinto nei 100 farfalla, Anita Vola (Ragazzi), quarta nei 50 sl, Emma Serra (Ragazze), quinta nei 100 rana e settima nei 100 rana, Alessandro Mairano (Esordienti A), settimo 100 rana, Bianca Tassinario, (Esordiente A), sesta nei 200 misti, e Gabriele Bertoli (Esordienti A), settimo nei 100 sl.

Per completare il quadro degli ottimi risultati, sono da segnalare i buoni riscontri fatti registrare delle staffette 4x50 sl Esordienti A femminile (Messina, Bertelli, Tassinario e Gabutto) che ha chiuso al quarto posto, e della 4x50 sl Esordienti A maschile (Tammaro, Bertoli, Mairano e Perosino), sesta in classifica.

«Questo appuntamento agonistico ha rappresentato una vera e propria svolta per noi - spiega il direttore tecnico Pino Palumbo - questi momenti servono a cementare il gruppo e ad accelerare il processo di crescita: tutti i nostri atleti hanno sfruttato al meglio questa occasione per sentirsi protagonisti, capitalizzando al meglio questa esperienza che ha visto 22 atleti sui blocchi (più 3 atleti “riserve”), due coach a bordo vasca e un buon numero di familiari dei ragazzi pronti a sostenere tutto il nostro team dalle tribune. Il bilancio, davvero eccellente viste le 19 medaglie portate a casa, è ancora più prestigioso grazie al successo della 4x50 sl delle Ragazze: essere vincenti in una staffetta è sempre un’impresa ardua, ma sancisce e dimostra chiaramente la crescita di tutto il gruppo, non soltanto delle individualità».

Matteo Palumbo, presidente della ValleBelbo Sport, interviene sottolineando la sua grande soddisfazione al rientro del team da Lignano: «A quattro anni dall’inizio dell’attività e dopo due stagioni a pieno regime, iniziamo a vedere concretamente i frutti del lavoro quotidiano: il numero di atleti e il livello tecnico sono cresciuti molto velocemente nell’ultimo periodo, inoltre, nelle finali nazionali che rappresentavano un appuntamento molto indicativo per la ValleBelbo Sport, la squadra ha saputo raccogliere grandi risultati”. Palumbo prosegue sottolineando che «pur essendo una società di provincia, abbiamo assunto un ruolo di riferimento per il nuoto astigiano, diventando una realtà importante sia sotto il profilo strettamente agonistico, sia per il movimento di base e di promozione e diffusione dello sport con i nostri 800 tesserati a stagione. Per quanto riguarda l’ambito del CSI, nel nuoto siamo un punto fermo, ma la nostra attività si estende a varie discipline tra cui Pallavolo e Calcio a 7, con vari tornei e campionati ospitati presso gli impianti in cui gravita la ValleBelbo Sport. Tornando ai risultati di Lignano, sono davvero felice che l’impegno giornaliero dei nostri tecnici e del nostro staff siano ripagati: ValleBelbo Sport è una realtà sempre più solida, ora quando ci muoviamo lasciamo il segno».