Si separano le strade tra Barisciani, Mollo e Volley Parella Torino

Le strade di Volley Parella Torino e Mauro Barisciani si separano.

A lui, che per oltre trent'anni ha legato il proprio nome a questa società prima da giocatore, poi da allenatore del settore maschile e in questi ultimi tre anni e mezzo da allenatore della prima squadra femminile, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni.



Il Volley Parella Torino comunica, con molta amarezza, che le strade tra la società e il coach della nostra prima squadra Checco Mollo si separano.

Nonostante l’accordo verbale tra le parti per la prossima stagione, il nostro allenatore ha ricevuto un’offerta da un’importante società per un progetto che, crediamo, possa aiutarlo a fare uno step successivo nel suo percorso di crescita.

Seppur a malincuore, ma come è sempre stato e sempre sarà nel nostro DNA, abbiamo deciso di non ostacolare questa opportunità: laddove vediamo una reale possibilità di crescita per allenatori o giocatori siamo i primi a sostenerla perché è un nostro interesse che tutti trovino il miglior palcoscenico possibile dove poter mettere in mostra le proprie qualità e continuare ad imparare.

Siamo però consapevoli che questa decisione implicherà, ovviamente, qualche cambiamento in prospettiva della prossima stagione che stiamo ormai progettando da più di un mese, ma stiamo già lavorando per colmare questa partenza, consapevoli che da questa criticità ne usciremo più solidi.

Ringraziamo ovviamente il nostro coach per il lavoro fin qui portato avanti e gli auguriamo un enorme in bocca al lupo per il suo futuro!