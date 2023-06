Mancano 30 giorni alla 35° Assietta Legend

«Una storica competizione nata nel 1988 con 24 km di strada bianca per arrivare alla testa dell’Assietta - con queste parole Ermanno Garnero, storico fondatore della manifestazione ricorda con molto affetto le origini dell’attuale Assietta Legend -. Correva il 1987 quando con altri 11 amici abbiamo fatto il primo giro escursionistico sulla strada dell’Assietta con partenza da Pragelato. La manifestazione è cresciuta negli anni, richiamando sempre più partecipanti grazie alla bellezza del territorio e al diffondersi della disciplina».

L’edizione del 1994-1995 segnò l’arrivo a Sestriere, mentre l’anno della svolta è sicuramente il 2013 quando nacque l’Assietta Legend.

«I nostri sportivi sono cambiati moltissimo nei decenni: una volta c’era più divertimento. Si partiva zaini in spalla per tracciare il percorso e parlo di zaini da 40 kg. Per me è stata un’attività incredibile! Ora guardo i tanti giovani impegnati come volontari e sono davvero orgoglioso di loro. Il ciclismo è da sempre la mia vita: ho iniziato intorno ai 20 anni con le prime Mtb in ferro con forcelle rigide e ho girato la Svizzera e il Trentino. Sapere di aver passato il testimone a un team così attivo che celebrerà la 35° edizione del mio progetto iniziale mi riempie il cuore di felicità».

L'appuntamento è a Sestriere il 2 luglio 2023 per vivere le grandi emozioni di un evento unico!

