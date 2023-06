BEA Chieri lotta m non basta, Gara 1 della Finale Playoff va a Tortona

Sabato 3 giugno è andato in scena il primo atto della finale playoff di Serie C Gold, valida per l’ultimo posto nella prossima Serie B Interregionale. Di fronte la Planet Smart City BEA Chieri e Derthona Basketball Lab, che arrivano a questa finale dopo aver prima ceduto rispettivamente a Amatori Savigliano e BC Serravalle, e poi superato in semifinale PNC Basketball e Don Bosco Crocetta. Partita molto equilibrata per tutta la durata dei 40 minuti, con prima i giovani bianco-neri ad allungare, poi i padroni di casa ad andare in vantaggio nelle fasi centrali del match, quindi venire ancora una volta fuori i tortonesi, più cinici nel rush finale.

Gara 1 va quindi a Tortona, che proverà a chiudere la serie Mercoledì davanti al pubblico amico. Per i Leopardi, l’obiettivo ora è riprendere il fattore campo e riportare la serie al PalaGialdo per Gara 3.

LA GARA

Coach Conti rispolvera in quintetto Gabriele Tulumello, insieme a lui Giacomelli, Colli, Scalzo e Drame. Gli ospiti rispondono con Errica, Baldi, Biaggini, Lisini e Tandia. La partita si apre con la tripla di Biaggini e il canestro di Errica, ai quali rispondono prontamente Giacomelli e Drame. Primo piccolo vantaggio preso dai viaggianti grazie a due canestri in fila di un ispiratissimo Lisini (saranno 17 alla fine per lui) e alla tripla del solito Errica, ma i Leopardi non si scompongono. La risposta è affidata a Pippo Colli che replica dalla lunga distanza e fa esplodere il pubblico arancio-nero. Ancora +6 Tortona con il canestro in avvicinamento di Farias, con Molinario che porta BEA sul -4 a fine primo quarto.

D’Arrigo suona la carica nei primi istanti di secondo periodo: tripla del -1 e PalaGialdo in visibilio, ma gli ospiti trovano 4 punti in fila di Bellinaso per ristabilire le distanze. Stiffi dal mid-range per il sorpasso degli arancioni, ma arriva la risposta di un ottimo Lisini rimette a posto le distanze. Serie di botta e risposta sul finire del periodo: prima Scalzo con un canestro difficile, poi Errica da 3 punti seguito ancora da Scalzo e da Molinario. Negli ultimi 2 minuti della decina però BEA spegne la luce e Derthona ne approfitta, con il parziale di 0-8 che manda le squadre alla pausa lunga sul 35-40.

Al rientro in campo Tortona prova a dare una spallata al match con la tripla di Biaggini e il canestro di Baldi. BEA risponde con Mosca e Drame, tornando sul meno uno con i tiri liberi del “Mago”. Dopo il timeout di coach Tosarelli, la Planet Smart City si affida a Scalzo per il sorpasso, ma Tortona pareggia dalla lunetta. Sul finire del periodo ancora una sgasata da parte degli ospiti, che nell’ultimo minuto trovano 2 punti da Baldi e la tripla sulla sirena di Farias.

Nei primi minuti dell’ultima decina sale in cattedra ancora Pietro Lisini, che infila due triple pesanti per le sorti della gara. BEA prova a rispondere con un caparbio Mosca e con la tripla di Scalzo per il -8. Ancora Mosca per il -7, risponde Baldi, ma è sempre il numero 00 a caricarsi sulle spalle l’attacco: pescato da D’Arrigo, l’esterno chierese ne segna altri 2 che riaccendono il PalaGialdo. Nell’ultimo minuto BEA ha il pallone del -4 con un tiro piedi per terra di Alex D’Arrigo che però non è fortunato, Tortona non sbaglia dalla lunetta e chiude la gara. Il tabellone alla sirena finale dice 65-74.

Ora la serie si sposta a Tortona, con BEA costretta a vincere per tenere vivo il sogno Serie B, e i giovani bianco-neri con il match point promozione.

IL COMMENTO

«È stata una partita vera, combattuta, alla fine nei momenti decisivi i nostri avversari sono stati molto bravi e lucidi. Si sono presentati a questa gara con il giusto atteggiamento nonostante la giovane età – commenta coach Conti – Hanno fatto tanto canestro, non si sono mai scomposti giocando un basket molto fisico. Hanno fatto un bellissimo percorso, sono cresciuti in maniera esponenziale. Non è finita, però, con Ciriè abbiamo fatto una cosa simile, è chiaro che dopo una sconfitta le teste sono un po’ basse, ma mercoledì possiamo andare lì e giocarcela».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La Planet Smart City BEA Chieri è obbligata a vincere per tenere viva la serie e forzare Gara 3 al PalaGialdo. Il prossimo atto della serie si gioca al PalaSport “Uccio Camagna” di Tortona, mercoledì 7 giugno con palla a due alle 20:30.

PLANET SMART CITY BEA CHIERI 65

GULLIVER DERTHONA BASKETBALL LAB 74

Parziali: 15-20, 35-40, 51-56

CHIERI: Mosca 9, De Mita N.E., Giacomelli 8, Orsi N.E., Colli 7, Scalzo 13, Tulumello 4, Stiffi 2, Molinario 5, Gile 2, Drame 6, D’Arrigo 9. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Monteleone, Add. Arbitri Mazzardis.

TORTONA: Tandia 5, Tambwe 5, Biaggini 11, Baldi 9, Lisini 17, Zonca 2, Moro N.E., Farias 8, Errica 12, Armanino N.E., Bellinaso 5, Jankovic. All. Tosarelli, 1° Ass. Censurini, 2° Ass. Palumbo.