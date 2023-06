Tutto pronto per le Scalate leggendarie al Colle Fauniera

L’evento di sabato 17 giugno al Colle Fauniera aprirà il calendario 2023 di Scalate Leggendarie , il ciclo di chiusure al traffico veicolare che proseguirà con i cinque giorni consecutivi, dal 3 al 7 luglio , in cui verranno chiusi nell’ordine Fauniera, Colle di Sampeyre, Colle dell’Agnello, Pian del Re e Montoso. Domenica 3 settembre sarà la volta del Colle dell’Agnello e sabato 16 settembre di Pian del Re.

Il Colle Fauniera è una delle salite più impegnative affrontate nell’ultracentenaria storia del Giro d’Italia, un’ascesa che rappresenta una conquista prestigiosa per tutti coloro che amano misurarsi sui passi alpini. Sabato 17 giugno e lunedì 3 luglio i ciclisti avranno la possibilità di affrontare la salita cuneese con la sicurezza garantita dalla chiusura al traffico motorizzato: nella prima data lo stop agli autoveicoli avverrà nelle valli Grana e Maira, nella seconda occasione su tutti e tre i versanti, compreso quello della valle Stura.

Quanti vorranno raggiungere il Colle Fauniera dalla Valle Maira potranno regolarizzare la loro iscrizione all’Ufficio Turistico situato al bivio fra Marmora (Cn) e Canosio (Cn). La strada sarà chiusa al traffico motorizzato a partire da Borgata Tolosano. Salendo da questo versante la pendenza massima è del 12% per un dislivello totale di 1.290 metri su un tracciato di 18 km (pendenza media del 7,2%) che comprende anche il superamento del Colle di Esischie.

Veniamo ai dettagli dei singoli versanti che conducono ai 2481 metri del Colle Fauniera. Il ritrovo per coloro che saliranno dalla Valle Grana sarà sulla strada Provinciale nel centro di Pradleves (Cn) e al Santuario di San Magno (Cn), mentre la strada sarà chiusa al traffico a partire dal Santuario di San Magno. Nei 21 chilometri di ascesa da Pradleves allo scollinamento del Fauniera si superano 1662 metri di dislivello con una pendenza media del 7,9%. I primi 7 chilometri del versante della Valle Grana sono abbastanza pedalabili, ma se si considerano i 14,2 km da Campomolino all’epilogo la percentuale media sale al 9,3%, con una punta massima del 15% a 11,2 km dalla vetta, in corrispondenza della cappella di San Bernardo da Mentone.

Partecipazione gratuita, foto e rinfresco per tutti

La partecipazione alle due Scalate Leggendarie del Colle Fauniera sarà gratuita. Tutti coloro che si registreranno presso i punti di ritrovo previsti riceveranno un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta. Le partenze saranno alla francese ovverosia libere e nella parte conclusiva dei tre versanti il traffico dei veicoli a motore (auto e moto) sarà interdetto, lasciando la strada libera per i ciclisti e gli escursionisti. Le salite saranno percorribili nei due sensi di marcia e sarà dunque necessario rispettare le norme del codice stradale, tenendo la destra e scendendo a velocità moderata nella discesa. Sarà obbligatorio l’utilizzo del casco, mentre sono consigliati guanti, k-way o indumenti pesanti per la discesa.

In entrambe le giornate saranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricarle liberamente dai siti dove saranno rese pubbliche. Sabato 17 giugno ci sarà un rinfresco gratuito per tutti all’arrivo in quota. L’orario di chiusura di sabato 17 giugno sarà fra le 8 e le 14, mentre lunedì 3 giugno il range orario della chiusura sarà di quattro ore, fra le 8 e le 12.