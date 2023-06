Volley Parella Torino: Bentornato coach Andrea Manno

Quello di Manno al Parella è un importante ritorno, dopo il quadriennio (2014/18) che lo vide protagonista in panchina della doppia promozione dalla Serie C alla B1 e la successiva salvezza nella terza categoria nazionale.

Prima di allora le esperienze da allenatore sia nel maschile che nel femminile tra San Paolo, Rivarolo e Alto Canavese. Poi, dopo la lunga parentesi vincente al Parella, si accasa al Balamunt Lanzo per avviare un nuovo progetto partendo dalla Serie D e dalle giovanili, ma la pandemia ne ostacola il percorso. Così, nell'estate 2021 passa al Lilliput per guidare la serie D/Under 17 in una stagione dove la situazione pandemica limita ancora il regolare svolgimento delle competizioni.

Nella seconda stagione, prende la guida della Serie C, conquistando i play off, ma una sconfitta subita in tutta la regular season e una per 3-2 ai play off, non portano al passaggio di categoria. Anche nella stagione appena trascorsa trascina la squadra ai play off per la promozione in B2 ma si vede nuovamente stoppare l'ascesa sul più bello.

«A fine marzo Settimo mi comunicò che non sarei più stato un loro allenatore e da quel momento ho iniziato una serie di contatti ma, quando è arrivata la chiamata del Parella, ho subito sperato potessero esserci i presupposti per un gradito ritorno - afferma il neo coach parellino Andrea Manno - In questi 5 anni ho sempre seguito il percorso del Parella: dalla salvezza sudata del primo anno dove ero presente fino ad arrivare alla partecipazione alla finalissima play off per la A2. Un percorso di crescita importante che spero possa proseguire. Sono contento di essere tornato. Prometto il massimo impegno perché è l'unica promessa che so di poter mantenere. Riprendo con grande entusiasmo un percorso interrotto 5 anni fa: non vedo l'ora di iniziare».

«Abbiamo scelto Andrea tra un'ampia rosa di candidati che in queste settimane abbiamo sentito - dice il direttore sportivo Marco Pastore - La scelta è caduta su di lui per la sua capacità di gestire i gruppi, per il suo entusiasmo nel prendere in mano questa nuova squadra che stiamo costruendo e anche per le sue doti legate alla crescita delle giovani atlete. Vorremmo fare una squadra equilibrata in cui ci siano sia giocatrici di esperienza ma anche giovani che debbano crescere intorno a loro e Andrea è sicuramente la persona giusta per farle crescere».

«L'anno scorso quando abbiamo fatto la squadra pensavamo di fare bene - prosegue Pastore - e invece la squadra ha fatto benissimo. Non ci aspettavamo questo risultato e siamo molto contenti. Anche se tecnicamente forse non eravamo a quel livello, la qualità del gruppo e la capacità di non mollare mai ci ha fatto arrivare così in alto. E' stato un risultato importante che ci ha portato a soli due set dalla Serie A. Il merito è di tutti quanti, dalle ragazze allo staff tecnico, a quello medico sanitario, ai dirigenti: tutti quanti sono stati vicini alla squadra. Adesso si tratta di fare quell'altro piccolo passo per migliorarci perchè l'obiettivo è quello: migliorare il risultato della passata stagione anche se sappiamo che non sarà semplice. Sono settimane che lavoriamo a fari spenti per costruire una squadra altrettanto importante e nei prossimi giorni daremo notizie degli accordi già conclusi. La volontà è quella di mantenere questo spirito combattivo ma anche di capacità di lavorare insieme, duramente ma col sorriso. Il bello di questa squadra è stato quello di essere molto unito e vogliamo che questa caratteristica rimanga per cui cercheremo in ogni modo di migliorarci non solo da un punto di vista tecnico ma anche mantenendo l'unità del gruppo».