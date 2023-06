Gulliver Derthona batte BEA Chieri nella finale-playoff

E’ Serie B. Il Gulliver Supermercati Derthona Tortona fa sua anche la gara-2 casalinga contro BEA Chieri e vola in Serie B Interregionale. A chiudere sul secco 2-0 la finale-playoff della C Gold ligure-piemontese il 66-52 di mercoledì sera al PalaCamagna, ancora una volta al tutto esaurito per spingere verso la promozione nella nuova quarta serie nazionale una squadra composta tutta da Under 19. Proprio l’aspetto anagrafico del roster è la fonte di soddisfazione maggiore per il club bianconero, che cura il settore giovanile e minibasket della casa madre Derthona Basket: al primo approccio con un campionato senior ha fatto subito il pieno nel massimo torneo regionale con ragazzi tutti nati dal 2004 al 2006.

Dopo Collegno Basket, BC Serravalle, Next Step Rapallo e Amatori Basket Savigliano, il Derthona Basketball Lab conquista dunque la quinta promozione in palio per Piemonte e Liguria, a coronamento di un’annata piena di tante esperienze formative e vincenti per i giovani Leoni tortonesi, arrivati a festeggiare l’importante traguardo alla 70^ partita stagionale tra C Gold, campionato U19 Eccellenza, Next Gen Cup di Legabasket e altri tornei prestigiosi, sotto la guida del responsabile tecnico Luca Ansaloni e di Federico Tosarelli, capoallenatore della C Gold.

Dopo il 74-65 di sabato scorso al PalaGialdo e un primo tempo non brillante, la gara-2 si decide a cavallo dei due quarti finali, quando due triple in fila di Pietro Lisini, come successo in gara-1, e una sfuriata di Remigio Bellinaso danno il là alla fuga mai più ricucita dagli ospiti. Da segnalare anche la tripla doppia sfiorata da Nicholas Errica, di nuovo top scorer dei suoi, seguito da vicino dal gemello del canestro Lorenzo Baldi.

DICHIARAZIONI

Federico Tosarelli: «Un risultato incredibile. Abbiamo disputato dei playoff clamorosi, dalla prima serie con Serravalle dove abbiamo combattuto alla pari contro una corazzata, alle sfide con Don Bosco Crocetta Torino e BEA Chieri vinte con un doppio 2-0 su squadre arrivate meglio di noi in classifica. Siamo migliorati molto in corso d’opera, eravamo partiti piano in Serie C con 5 sconfitte, con qualche difficoltà anche in U19, ma non abbiamo mai smesso di crederci e questo è la dimostrazione che, lavorando duro ogni giorno in palestra, i risultati alla fine arrivano».

Luca Ansaloni: «Con i ragazzi giovani ci sono margini di miglioramento importanti, siamo stati bravi a sfruttarli e alla fine abbiamo fatto ottime partite. Questo ci serviva più della vittoria finale che, chiaro, dà soddisfazione e un feedback ai ragazzi di cosa significa essere promossi, però quello che volevamo tutti è far fare un’esperienza importante a loro. L’hanno fatta capendo tanti meccanismi, perché appunto c’è stata una partenza di un certo tipo e un arrivo ad un altro livello e questa è la soddisfazione più grande per me al di là della promozione. La Serie B Interregionale significa che bisogna lavorare meglio sui ragazzi che abbiamo e che rimarranno con noi, significa dare prospettive di più alto livello anche a quelli che recluteremo per la prossima stagione. Questo ci dà la possibilità di essere più attrattivi nei confronti di ragazzi con talento che si vogliono cimentare con un doppio percorso, ovvero lavorare sia tanto individualmente che disputare un torneo senior importante in cui si cerca di costruire un gioco di squadra che sia all’altezza del campionato».

Il presidente del DB Lab, Claudio Coffano: «Sono contento intanto per lo staff tecnico per quanto fatto per così tanti mesi. Per i ragazzi sono felicissimo perché hanno dimostrato carattere anche e soprattutto in questo finale di stagione. Dopo la terza sconfitta con Serravalle c’era malumore perché se la sono vista soffiare da sotto gli occhi, gli abbiamo detto che non era finito niente, di stare tranquilli e giocare come sapevamo fare. Ci sono riusciti e si meritano questa gioia».

Il dirigente responsabile settore giovanile Derthona Basket, Andrea Ablatico: «Il risultato è sempre accessorio però questo risultato ci riempie di orgoglio. Il focus è sempre sulla formazione dei giocatori e mi piace sottolineare che questa squadra ha conquistato il salto di categoria con 4 ragazzi del territorio nel roster, decisivi fra l’altro nelle due partite con Chieri, e con 11 giocatori di proprietà su 14. Siamo contenti di avere dato lustro in piccola parte anche alla brillante stagione della Serie A, indossiamo una maglia che ha storia e tradizione e, nonostante la piccola delusione per la mancata qualificazione alle Finali Nazionali U19 Eccellenza di un soffio, la semifinale della Next Gen e la promozone in B ci ripagano appieno. Complimenti ad Ansaloni, Tosarelli, Paolo Censurini, Marco Palumbo, Marco Paccioni, Samuele Sangiorgi, che da agosto lavorano su questi ragazzi, con mutua soddisfazione. La Serie B? Semplice: l’obiettivo del settore giovanile del Derthona è poter disputare la categoria più alta possibile con il materiale a disposizione, privilegiando sempre e comunque i ragazzi del territorio.»

Gulliver Supermercati Derthona Tortona 66

BEA Chieri 52

Parziali (12-17, 32-34, 47-40)

Derthona: Tandia 4, Tambwe 3, Biaggini 8, Baldi 14 (5 ast, 9 falli sub), P. Lisini 7 (2/3 da tre), Zonca 2, Moro, Farias 3, Errica 15 (8 rb, 9 ast), Armanino, R. Bellinaso 10 (4/4 al tiro), Jankovic. All. Tosarelli, ass. Censurini, Palumbo.