Reale Mutua Basket Torino: finale contro Pistoia

Dopo l’esaltante semifinale contro Treviglio è tempo di Finale per la Reale Mutua Basket Torino che, a partire da sabato, sarà impegnata nella serie contro la Giorgio Tesi Group Pistoia al meglio delle cinque partite.

La squadra gialloblù, che come per le Semifinali non godrà del fattore campo in questa Semifinale, giocherà la terza partita della serie, prevista per giovedì 15/06 alle 20.30, al Pala Gianni Asti di Torino

A partire da domani, venerdì 9/06, saranno in vendita i biglietti per la gara che si disputerà al Pala Gianni Asti. Come per i precedenti turni di Playoff gli abbonati per la stagione 2022/2023 avranno la possibilità di acquistare i tagliandi ad un prezzo scontato, con la facoltà di confermare il proprio posto o di modificarlo.

La prelazione per gli abbonati scadrà alle 12.00 di martedì 13/06. Dopo tale data gli abbonati potranno comunque usufruire della tariffa convenzionata per l'acquisto dei biglietti, ma i loro posti saranno sbloccati e messi in vendita libera.

I PREZZI

BIGLIETTI SINGOLI - ABBONATI STAGIONE 2022/2023