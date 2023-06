Granda College Cuneo: annata straordinaria!!

La stagione sportiva 2022-23 sarà sicuramente ricordata per i colori Granda College che hanno avuto la grande abilità di qualificarsi a ben quattro Finali Nazionali, dimostrando di essere ogni anno sempre più una realtà di interesse Italiano. Seguendo l’ordine cronologico la prima squadra ad accedere alla Fase Finale è stata l’Under 15 Femminile guidata da Coach Griffanti che ha superato il girone Interegionale che si è disputato a Fondi in provincia di Latina; le nostre ragazze hanno affrontato questa avventura supportate da Officine CLP, Studio Immobiliare Combale e Daziano Lubrificanti. Vincendo 2 gare su 3 sono entrate di diritto tra le 16 migliori squadre d’Italia. In quest’ultima fase sono state inserite in un girone di ferro dove sul loro cammino ha incontrato Firenze Academy, Bologna San Lazzaro e Costa Masnaga, 3 delle prime 4 squadre alla fine della manifestazione. Una vittoria e due sconfitte non sono sufficienti per proseguire l’avventura a causa della differenza canestri che condanna le cuneesi. Sicuramente un risultato straordinario ottenuto grazie al lavoro di tutto lo staff femminile, delle giocatrici, delle famiglie e degli sponsor, Studio Immobiliare Combale, Comete Office Problem Solver e Luigi Castellino consulente per l’edilizia in Cuneo.

Il viaggio prosegue con il gruppo Under 19 Femminile guidato dai Coach Persico e Grosso che è entrato a far parte delle migliori 8 squadre italiane; le cuneesi hanno prima affrontato il girone Interegionale che si è svolto a Civitanova sostenuti da Eteaengineering, Hotel Ligure, Hotel Lovera Palace, Pellegrino macchine agricole e Original Marines dove, con 3 vittorie in altrettante gare, hanno staccato il pass per la fase Finale, che si è svolta a San Martino di Lupari; nonostante l’assenza di alcune giocatrici fondamentali a causa di infortuni le ragazze Granda College hanno ottenuto il bottino di 1 vittoria e 2 sconfitte che attraverso la classifica avulsa valgono il quinto posto a livello nazionale. In questa fase Finale hanno sostenuto la squadra Eteaengineering, Hotel Ligure, Hotel Lovera Palace, Pellegrino macchine agricole, McDonald’s Euro 1 Srl e Original Marines. Anche l’Under 17 Femminile è volata alle Finali Nazionali permettendo così alla società di ottenere la qualificazione in tutte le categorie. Le cuneesi dei Coach Grosso e Persico, hanno partecipato alla fase Interregionale in quel di Reggio Emilia sostenute da Volvo Veglio e Lain; grazie a due vittorie sulle tre gare disputate si sono qualificate per le Finali tra le migliori 16 squadre Nazionali che si sono svolte a Pordenone. Anche in questo caso fondamentali gli sponsor Racca Impianti, Lain e Rotari Club che hanno sostenuto la squadra in quest’ultimo step; le cuneesi si sono fermate alla fase a gironi della manifestazione, ma hanno dimostrato grandi progressi gara dopo gara.

Gloria anche nel maschile per l’Under 15 Eccellenza dei Coach Di Meo e Nicola. La squadra denominata GGS e frutto della collaborazione tra Granda College Cuneo, Gators Savigliano e Pallacanestro Saluzzo si è qualificata per le Finali Nazionali. Nella Fase Interegionale sostenuti da Agristore, i piemontesi hanno ottenuto 2 vittorie su 3 gare nella cornice di Almenno San Salvatore in provincia di Bergamo. Grazie a questo risultato i ragazzi del Progetto GGS accedono alle Finali Nazionali con le migliori 16 squadre Italiane in quel di Pescara sostenuti da Aceper e Studio Iniziativa. Qui gli atleti dei Coach Di Meo e Nicola ottengono nella Fase a Gironi 2 vittorie su 3 gare passando il turno e arrivando agli ottavi di finale. Dopo una gara incredibile contro Siena arriva la vittoria che porta GGS ai quarti di finale contro la corazzata Stella Azzurra; questa gara vede i ragazzi della provincia di Cuneo sconfitti ai supplementari dopo una gara stupenda.

«Un’annata davvero unica e da incorniciare per i nostri colori che hanno ottenuto risultati davvero ammirevoli; tutto questo è merito dei nostri atleti, delle loro famiglie, dello staff tecnico e di tutte le famiglie che fanno parte del mondo Granda College», queste le parole del Presidente Daniele Grosso e del responsabile del Settore Giovanile Luca Di Meo.

