Endemol Shine Italy con il brand MasterChef Italia, accanto alla Fulgor Basket in diversi progetti del Club

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che, a partire dalla stagione 2023-2024, Endemol Shine Italy, attraverso il brand MasterChef Italia, sarà main sponsor del settore giovanile Paffoni Fulgor Junior Basket, del progetto Fulgor Minibasket - dedicato ai più piccoli e alle famiglie del territorio - e all’Associazione Kenzio Bellotti, ramo benefico della Fulgor Basket, che porta nel territorio un brand dalle grandi prospettive.

«Una partnership storica che certifica il lavoro svolto da questo Club nel corso degli ultimi anni - le parole del presidente Angelo Nigro. - Io vivo soprattutto l’aspetto sociale, solidale e legato al territorio di questa società e devo dire che avere un partner del calibro di Endemol Shine Italy con il suo brand MasterChef Italia non può che inorgoglirci, nella speranza che il nostro supporto nei confronti del prossimo e del territorio, possa arrivare ad ancora più persone».

È Michele Burlotto, in particolare, a parlare dell’importanza di questo accordo per il Settore Giovanile Fulgor Basket: «Stiamo lavorando con determinazione da tempo al nostro progetto giovanile. Si tratta di un lungo percorso fatto di piccoli passi, con obiettivi ben precisi distribuiti lungo la linea temporale tracciata dal Club. Essere affiancati da un brand così attuale e rinomato come MasterChef Italia è una svolta. Ci mette nelle condizioni di essere ancora più decisi, ma soprattutto di guardare al futuro con un’importante ambizione: quella di essere un punto di riferimento del territorio nel dare una proposta tecnica di qualità».

«Stringere un accordo con un brand così prestigioso è motivo di grande vanto e responsabilità per noi - il commento del Direttore Generale Carlo Alberto Padulazzi. - La Fulgor Basket è un apparato ben oleato, il cui scopo è quello di crescere e andare oltre i campanilismi cittadini, diventando il vero faro del territorio in termini di sport, socialità e beneficenza: siamo certi che questa partnership aiuterà l’intero Club a perseguire questi obiettivi. Lavoreremo sodo affinché la nostra realtà possa continuare il percorso intrapreso negli ultimi anni».

«Proviamo a fare del bene da tanti anni grazie alla Fulgor Basket e al suo popolo per mezzo dell’Associazione Kenzio Bellotti - le dichiarazioni del presidente AKB Daniele Piovera. - Endemol Shine Italy, con il suo format di grande successo MasterChef Italia, saprà sicuramente aiutarci per rendere le nostre campagne benefiche e di sensibilizzazione ancor più proficue ed efficaci. È un passo importante per la Fulgor Basket, per l’Associazione Kenzio Bellotti, ma soprattutto per il nostro territorio, spalleggiato con grande amore da un punto di riferimento dello stesso MasterChef Italia: l’amatissimo Chef Antonino Cannavacciuolo, a cui va il mio personale grazie per la valorizzazione del VCO attraverso le sue meravigliose creazioni».

«Sono molto contento di questa nuova collaborazione – dichiara Paolo Bassetti, Presidente e Country Manager di Banijay Italia Holding – Il nostro Gruppo cerca di essere sempre attento a sostenere iniziative di solidarietà e progetti benefici. Ed è motivo di orgoglio essere al fianco di una associazione sportiva che ha nei suoi valori l’impegno sociale e l’attenzione per i giovani. Ci fa piacere sostenere questi progetti e i ragazzi coinvolti con un nostro brand come MasterChef Italia, uno show in cui anche il lavoro di squadra ed il talento sono fondamentali e che è spesso fonte di ispirazione per tanti giovani. Personalmente, poi, sono un grande appassionato di basket e sarà ancora più entusiasmante fare il tifo per la Fulgor Basket, l’Associazione Kenzio Bellotti e le loro iniziative volte a fare del bene».

La Fulgor Basket è la principale realtà sportiva del territorio del Verbano-Cusio-Ossola. Stabilmente nel panorama cestistico nazionale da decenni, la Fulgor diventa celebre grazie al marchio Paffoni. Oggi il Club sta ampliando il proprio raggio d’azione andando oltre l’operato in ambito sportivo nazionale. La nascita, due anni fa, di Fulgor Minibasket certifica l’impegno nella promozione dei valori cardine della vita e dello sport nel territorio, con un successo strabiliante che ha portato, nel settembre del 2022, alla nascita di un nuovo Centro Minibasket in quel di Baveno (dopo Omegna).

Grandi, piccoli, ma anche tanti giovani. Anzi tantissimi! Sugli spalti dei palazzetti, a sostenere le Prime Squadre; in campo, capaci di ottenere risultati importanti in questa stagione 2022-2023. Tutti uniti dai colori rossoverdi e dalle iniziative promosse dall’Associazione Kenzio Bellotti, il ramo benefico che ha fatto tanto non solo per il territorio, ma per chiunque abbia avuto bisogno.