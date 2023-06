L’Olimpo Basket vince il campionato Under 19 Silver! La cavalcata trionfale di una stagione dura e impegnativa che ha visto i ragazzi di coach Violardo impegnati su due fronti, in Serie D e U19, si chiude con la salvezza da una parte ed il trionfo in campionato dall’altra.

La finalissima, dopo il +37 albese dell’andata (93-56), si sposta a Fossano davanti a un nutrito tifo biancorosso. Nessuna delle due squadre vuole chiudere la stagione con una sconfitta e i locali provano a prendere un po’ di margine (17-11). Gli ospiti restano aggrappati in chiusura di prima frazione (21-17), poi dopo essere scivolati nuovamente a -6 (23-17) piazzano il break che vale il vantaggio langarolo: 27-30. Si prosegue, però, in equilibrio ed alla pausa è 34-38.

La sfida è ancora viva e vibrante, l’Olimpo si porta sul +6, cui risponde l’Acaja che impatta 42-42. I due classe 2005 (Toppino e Uko) rimettono avanti il naso albese, poi i langaroli con qualche palla recuperata spezzano l’equilibrio ed è +9 per le aquile (45-54). Time-out Fossano, ma la chiusura del periodo è ancora difesa+contropiede viaggianti: 45-60 al trentesimo.

Il margine tocca il +18 (45-63) Alba in apertura di ultima frazione, Fossano trova l’ultimo mini-break (55-66) poi è passerella Olimpo nel finale. Toppino va a schiacciare in contropiede per il 60-77 che fa partire i titoli di coda. La sirena suona di lì a poco sul 62-79 e l’Olimpo può festeggiare il titolo di campione regionale Under 19 Silver!

Non è stata un’annata facile, visti i molti impegni, ma si chiude nel migliore dei modi. Complimenti a tutti i ragazzi e allo staff!

C’è anche un po’ di emozione per questa ultima partita di settore giovanile per il gruppo dei 2004, che vedrà diversi ragazzi salutare l’Olimpo dopo la maturità per andare studiare all’università. Ci si saluta però col sorriso di questa bella vittoria dopo tanti anni di cammino insieme coi colori biancorossi!

Acaja Fossano 62

Olimpo Basket Alba 79

Parziali (21-17,13-19, 11-22, 17-19)

Olimpo Basket Alba Italiana Assicurazioni: Uko 21, Cramaroc 10, Toppino 23, Iudicello 6, Spellecchia 4, Nardin 3, Cielo 10, Maggirotto, Mitev, Tonini Bossi. All. Violardo, Acc. Ferrari.