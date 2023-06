Reale Mutua Torino: al via la Finale Playoff!

Ultimo atto della stagione per la Reale Mutua Basket Torino che da domani sarà impegnata nella Finale Playoff di Serie A2 contro la Giorgio Tesi Group Pistoia. Le prime due partite della serie, in programma domani alle 19 e lunedì alle 20.45, si giocheranno sul parquet del PalaCarrara, mentre per Gara 3 e l’eventuale Gara 4 ci si sposterà al Pala Gianni Asti.

GLI AVVERSARI

La squadra pistoiese, allenata da coach Nicola Brienza, arriva a questa finale dopo aver sconfitto l’Assigeco Piacenza nei quarti di finale (3-1) e Cantù in Semifinale (3-2). Miglior realizzatore dei biancorossi nei playoff è Jordon Varnado, che nelle nove partite giocate in post-season viaggia a 21.3 punti di media con il 43% da tre punti.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Già il termine Finale Playoff racchiude tanto del significato del momento. Ad agosto difficilmente qualcuno avrebbe immaginato una situazione del genere con una finale tra Torino e Pistoia, ma ci siamo arrivati entrambi con merito. Pistoia è una squadra solida che ha ribaltato la serie di semifinale con Cantù, mostrando una grande capacità tecnica e un atteggiamento mentale importante. Sarà una sfida dalle grandi emozioni, al di là della posta in palio, che si giocherà ad altissima intensità e ad altissimo livello agonistico e tattico».

INFO UTILI

Si gioca sabato 10 giugno, con palla a due alle ore 19. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.