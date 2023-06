Botto di mercato: a Pinerolo arriva Indre Sorokaite

Nata in Lituania a Kaunas, il 2 luglio 1988, si trasferisce in Italia all'età di 14 anni. Nel 2003, a neanche 15 anni, debutta nel Montesilvano, in B2, poi l’anno successivo viene ingaggiata dal Castelfidardo, in A2, dove rimane due stagioni. Nel 2006 passa alla Foppapedretti Bergamo, squadra della sua città adottiva, dove debutta in A1: in tre stagioni vince due Champions League e una Coppa Italia, poi nel 2009 torna in A2, nel Chieri, club in cui ottiene la promozione in A1 e nel quale rimane fino al dicembre del 2012, quando decide di provare la sua prima esperienza all’estero. La destinazione è l’Azerbaigian: per sei mesi milita nell’Azerrail Baku, poi nell’estate del 2013 un’altra ‘migrazione’, stavolta in Giappone, dove rimane per una stagione nel Denso Airybees nella seconda categoria nipponica, ottenendo la promozione nella massima serie.

Nel frattempo, con l’ottenimento della cittadinanza italiana, arriva anche il debutto nella nazionale azzurra, nel 2013, mentre nel 2014 torna in Italia anche a livello di club, sbarcando a Piacenza dove in due stagioni vince una Supercoppa Italiana. Nel 2016 comincia la sua prima esperienza con Il Bisonte, mentre con la nazionale vince la medaglia d’argento al World Grand Prix del 2017 e quella di bronzo agli Europei del 2019: proprio dopo la rassegna continentale si trasferisce all’Imoco Conegliano, poi nel 2020 torna in Giappone, stavolta nella massima serie con le Toyota Auto Body Queenseis, prima di rientrare a Firenze nella stagione 2020/2021 dove e rimasta fino al 7 gennaio 2022 data in cui si è trasferita alla Savino Del Bene Scandicci dove ha militato sino alla passata stagione 2022/2023.

«Finalmente dopo averla corteggiata da diverso tempo - commenta soddisfatto il DS Francesco Cicchiello - siamo riusciti a portare a Pinerolo una giocatrice di così alto profilo come Indre, sarà la nostra punta di diamante del reparto d'attacco per la prossima stagione».

Indre Sorokaite: «Sono molto contenta di aver raggiunto l'accordo con la società di Pinerolo, che mi ha corteggiata già nel passato e ho sempre sentito l'apprezzamento e l'attenzione e ora ci troveremo a lavorare insieme. Sono contenta della squadra che si sta facendo, ci sono delle conferme, segno che non ripartiamo tutte da zero ma il gruppo che resterà ci darà una mano per inserirci al meglio. Sono una giocatrice molto determinata a cui non manca la voglia di combattere, mi sento di poter dare tanto per cercare di raggiungere insieme obiettivi importanti e ambire, perché no, ad un posto nei playoff. Ho tanto da dare così come avrò tanto da imparare, la cosa importante sarà lavorare per amalgamarci il prima possibile. Ho potuto apprezzare quanto la squadra sia ben voluta e sostenuta dai tifosi, questo per me è un fattore molto importante, perché considero il pubblico il settimo giocatore in campo. Sarà importante anche divertirsi, perché con il divertimento arriveranno anche i risultati. Ci tengo a dire che dai primi contatti e dall'incontro con la Società mi sono sentita veramente ben accolta e questo mi dà una grande carica per lavorare questa estate, non vedo l'ora d'iniziare. Apprezzo molto l'affetto che mi sta testimoniando il pubblico che non fa che alimentare l'attaccamento per questa squadra».