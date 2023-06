Farmaca Open, quarti di finale

Sempre più serrata la lotta sui campi del Verdelago Sport di Settimo Torinese (frazione Mezzi Po) nell’Open Farmaca, 4000 euro di montepremi. Oggi, dopo il rinvio per pioggia di venerdì, sono andati in scena davanti ad un’ottima cornice di pubblico, i quarti di finale. I pronosticati della vigilia si sono imposti.

Nella parte alta del tabellone il ligure Alessandro Ceppellini, numero 1 del seeding e classificato 2.2, ha superato in rimonta l’ottimo Manuel Pace, 2.4 del Monviso Sporting Club, con lo score di 1-6 6-1 6-2. Partenza lanciata di Pace che non è riuscito a reggere il gran ritmo inizialmente impresso alla sfida.

Ceppellini se la vedrà domani con il torinese Gianluca Bellezza, 2.3 già autore in stagione di ottime prove a livello Open (compreso quello di prequalficazione BNL agli Internazionali d’Italia) che ha sconfitto Alessandro Spadola con il punteggio di 3-6 6-0 7-5. Un testa a testa a tratti spettacolare nel quale i due non si sono risparmiati. Alle traiettorie mancine di Spadola, Bellezza ha risposto con le sue armi di “fabbrica”, diritto e servizio e alla fine ha avuto la meglio.