Reale Mutua Basket Torino: Gara 1 è di Pistoia

Pistoia conquista la prima gara di Finale Playoff: al PalaCarrara finisce 67-61 dopo 40’ di battaglia. Per la Reale Mutua quattro uomini in doppia cifra, con Pepe il migliore, autore di 18 punti.

È di Varnado il primo canestro della Finale, con Guariglia che però pareggia subito la contesa. Si sblocca Pepe che trova il gioco da quattro punti vale il +3 torinese (8-5) dopo 3’ di gioco, ma Magro accorcia sul -1. Pepe e Gauriglia confezionano un parziale di 5-0 e la Reale Mutua va in vantaggio sul 15-9 a 4’40” dalla prima pausa. Si sblocca subito ance Zanotti e Torino va sul +9 (19-11 2’30” dalla fine del primo quarto). Il primo quarto va in archivio sul 21-18 in favore di Torino.

Il secondo quarto si apre con quattro punti in fila di Magro che riportano Pistoia avanti (22-21), ma Mayfield fa 2/3 dalla lunetta e riporta avanti Torino (23-22). Dopo la tripla di Della Rosa (25-23) coach Franco Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione Pistoia prova ad allungare grazie a liberi di Benetti (27-23 dopo 4’ di gioco). La Giorgio Tesi Group tocca il massimo vantaggio con la tripla di Copeland (32-23 a 3’50” dall’intervallo lungo) e la panchina gialloblù ferma nuovamente la partita. La Reale Mutua si sblocca grazie a liberi di Zanotti (34-25) e a quattro punti in fila di Vencato, che riportano i gialloblù sul -5 (34-29 2’ dalla fine) e costringono la panchina pistoiese al time-out. Si va negli spogliatoi sul 37-29 in favore di Pistoia.

Al rientro in campo la partita riparte con due triple consecutive di Pepe che riportano Torino sul -2 (37-35 dopo 2’ di gioco). Pistoia però si sblocca e con Copeland torna a +4 (39-35). La partita perde di ritmo e a metà quarto il tabellone recita 42-35 per Pistoia. Prima tripla di serata per Vencato e la Reale Mutua torna sul -4 (42-38 a 3’30” dall’ultima pausa). Pistoia però risponde e con un parziale di 6-0 ritorna sul +8 (48-40 a 1’30” dalla fine del quarto). Cinque punti in fila di Mayfield chiudono il terzo periodo sul 48-45.

L’ultimo quarto si apre con un 1/2 di Pepe ai liberi (48-46), ma dall’altra parte Benetti trova il gioco da tre punti che vale il nuovo +5 pistoiese (51-46 dopo 1’ di gioco). Schina trova il suo primo punto di serata e riavvicina Torino sul -4 (53-49 dopo 4’), che diventa -2 grazie alla schiacciata di Zanotti (53-51) costringendo la panchina pistoiese al time-out. Al rientro in campo la partita riprende con il canestro di Varnado (55-51). Si entra negli ultimi 3’ di partita con Pistoia avanti 58-51. Mayfield segna cinque punti in fila che valgono il -2 (58-56 a 2’ dalla fine). Copeland però risponde con altrettanti punti e Pistoia scappa di nuovo sul +7 (63-56) quando manca 1’ alla fine di Gara 1. Mayfield insacca la tripla del -4 (63-59). Pistoia però resiste agli assalti gialloblù e vince Gara 1 con il punteggio di 67-61.

Il commento di coach Franco Ciani: «Nel corso dei 40 minuti Pistoia è stata più costante, attenta e precisa nello svolgere il proprio piano gara. Noi abbiamo avuto delle fiammate di alto livello ma purtroppo anche delle fasi di calo, che in partite del genere non ci si può permettere. Nonostante ciò nel complesso la partita si è svolta in maniera abbastanza equilibrata o comunque combattuta. Dobbiamo imparare in fretta a ridurre questi cali e arrivare a Gara 2 con la necessità di trovare lucidità»

Giorgio Tesi Group Pistoia 67

Reale Mutua Basket Torino 61

Parziali (18-21, 37-29, 48-45)

Giorgio Tesi Group Pistoia: Benetti 7, Della Rosa 8, Copeland 12, Farinon NE, Saccaggi 3, Del Chiaro 5, Magro 8, Allinei NE, Pollone 3, Varnado 16, Wheatle 5. All.: Nicola Brienza.

Reale Mutua Torino: Mayfield 15, Vencato 11, Taflaj, Ruà NE, Schina 1, Jackson JR. 2, Poser, Guariglia 6, Beltramino NE, Pepe 18, Zanotti 10. All.: Franco Ciani.