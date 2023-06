S.G. Concordia - Campionato Nazionale di Insieme Gold

A Folgaria erano presenti tutte le squadre italiane del Campionato: 47 in tutto, provenienti da ogni Regione Italiana. Numerose le squadre in gara titolate e con grandi esperienze alle spalle, che hanno reso il livello della competizione molto elevato e spettacolare e, nello stesso tempo, impegnativo e stimolante.

Sabato si è svolta la Prova di Qualificazione, dove le 47 squadre hanno gareggiato divise in tre gruppi. L’obiettivo, per tutte, la qualificazione per la Finale, riservata alle prime 10 classificate.

Le Concordine anche questa volta sono scese in pedana motivate e convinte, interpretando con espressività il brano scelto ed eseguendo con precisione lanci e collaborazioni che richiedono capacità di muoversi insieme ed una grande intesa fra le ginnaste.

Il punteggio di 24.200 le ha collocate in 7^ posizione, regalando loro la qualificazione per la Finale con un largo margine.

Domenica hanno affrontato la Finale fra le “grandi” squadre, la maggior parte delle quali composte da ginnaste che militano nei Campionati Nazionali di Serie A, mettendo a segno una prova elegante, lineare e pulita, che ha ottenuto il medesimo punteggio della qualificazione, terminando in ottava posizione.

«Un risultato che ci ha emozionato moltissimo – afferma la presidente Zenti – perché trovarsi fra le prime 10 squadre italiane è davvero importante, e premia il lavoro di questo gruppo di ginnaste, la maggior parte delle quali è cresciuta nella nostra Società, muovendo i primi passi nei Corsi di Base, di Chivasso e di Settimo, e compiendo un percorso di grande crescita: Adele, Elisabetta, Giada e Jessica hanno iniziato la ginnastica ritmica a 6-7 anni e sono diventate splendide ginnaste. A loro quest’anno si è aggiunta Rita, portando il suo bagaglio di esperienza, che ha rafforzato ulteriormente questo gruppo. A guidarle, due tecniche fra le più giovani responsabili di un Settore agonistico, Clara Shermer e Selene Osti: anche loro nate come ginnaste nei Corsi della Concordia, sono cresciute prima come agoniste, e quindi come tecniche, fino a portare la nostra Società a questi traguardi».