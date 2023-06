Ancora successi per il moto club Alfieri, tra Italiani Major, minienduro e non solo

E' stato un altro fine settimana ricco di impegni quello appena trascorso per piloti e staff del Moto

Club Alfieri.

I piloti, infatti, sono stati impegnati a Nocciano (Pescara), in occasione della seconda tappa dei

Campionati italiani enduro Major. Tre le prove annullate a causa del maltempo.

Primo posto per Christian Natta nella categoria Expert 250 2 tempi, sesto Andrea Bugnone nella

Expert 250 4 tempi. Un ottimo terzo posto lo firma Luca Politanò nella Expert 450, mentre Paolo

Bertorello ha conquistato la quarta posizione nella Superveteran 4 tempi. Settimo posto per Mauro

Vanara nella Ultraveteran 4 tempi.

Parallelamente nel weekend si è svolta anche una nuova gara del Trofeo Mario Ferrero di mini

enduro ad Arsago Seprio (Varese).

Marco Orsi ha chiuso al 12esimo posto nella 125 mini, seguito, al 18esimo, da Pietro Ansaldi.

Bartek Scarfiello ha chiuso al quinto posto nella Junior . Sesto Edoardo Marchisio nella categoria

Cadetti.